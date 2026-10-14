Ajda Pekkan Yeğeni Zoran Lalvani'nin Düğününe Neden Gitmediğini Açıkladı!

Posta'nın haberine göre Ajda Pekkan, kız kardeşi Semiramis Pekkan'ın oğlu Zoran Lalvani'nin geçen haftaki düğününe katılmadı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan sanatçı, yoğunluk nedeniyle gidemediğini söyledi: 'Konserim vardı, iptal edemedim. Arkasından da grip oldum.'

Son dönemde herkesin çok sık hastalandığını da belirten Pekkan, düğüne katılamadığı için üzgün olduğunu ve yeğeninin çok mutlu olmasını dilediğini ifade etti. Sanatçı, uzun süredir ara verdikleri yurt dışı konserlerine önümüzdeki haftadan itibaren yeniden başlayacaklarını, güzel bir Avrupa turu olacağını da açıkladı.