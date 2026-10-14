Ajda Pekkan Yeğeni Zoran Lalvani'nin Düğününe Neden Gitmediğini Açıkladı!
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Süperstar Ajda Pekkan, Etiler'de bir kuaför çıkışında görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan sanatçı, kız kardeşi Semiramis Pekkan'ın oğlu, yani yeğeni Zoran Lalvani'nin düğününe neden katılamadığını açıkladı. Pekkan kardeşlerin yıllardır magazin gündemindeki yerini koruyan bağı, bu düğünle bir kez daha konuşulur oldu. Ajda ve Semiramis Pekkan'a, Zoran Lalvani'nin evliliğine ve Ajda Pekkan'ın düğüne katılamama gerekçesine birlikte bakalım.
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Türk pop müziğinin iki ismi Ajda Pekkan ile Semiramis Pekkan, yıllardır kardeşlikleriyle de gündemde.
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Semiramis Pekkan'ın oğlu Zoran Lalvani, Zoe Springer ile dünyaevine girdi.
Düğünde yer almayan Ajda Pekkan, yeğeninin düğününe konseri ve gribi nedeniyle gidemediğini söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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