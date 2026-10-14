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Ajda Pekkan Yeğeni Zoran Lalvani'nin Düğününe Neden Gitmediğini Açıkladı!

Ajda Pekkan Yeğeni Zoran Lalvani'nin Düğününe Neden Gitmediğini Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 16:23
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Süperstar Ajda Pekkan, Etiler'de bir kuaför çıkışında görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan sanatçı, kız kardeşi Semiramis Pekkan'ın oğlu, yani yeğeni Zoran Lalvani'nin düğününe neden katılamadığını açıkladı. Pekkan kardeşlerin yıllardır magazin gündemindeki yerini koruyan bağı, bu düğünle bir kez daha konuşulur oldu. Ajda ve Semiramis Pekkan'a, Zoran Lalvani'nin evliliğine ve Ajda Pekkan'ın düğüne katılamama gerekçesine birlikte bakalım.

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Türk pop müziğinin iki ismi Ajda Pekkan ile Semiramis Pekkan, yıllardır kardeşlikleriyle de gündemde.

Türk pop müziğinin iki ismi Ajda Pekkan ile Semiramis Pekkan, yıllardır kardeşlikleriyle de gündemde.

Ajda Pekkan 'Süperstar' unvanıyla, Semiramis Pekkan ise şarkıcılığı ve oyunculuğuyla tanınıyor. Pekkan kardeşlerin yakın bağı, magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Semiramis Pekkan'ın, Gulu Lalvani ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu ise Zoran Lalvani.

Semiramis Pekkan'ın oğlu Zoran Lalvani, Zoe Springer ile dünyaevine girdi.

Semiramis Pekkan'ın oğlu Zoran Lalvani, Zoe Springer ile dünyaevine girdi.

Semiramis Pekkan ile milyarder Gulu Lalvani'nin oğlu Zoran Lalvani, geçtiğimiz hafta Zoe Springer ile evlendi. Çift, yakınlarının huzurunda nikâh defterine imza attı.

Oğlunun mürüvvetini görmekten duyduğu derin sevinci dile getiren Semiramis Pekkan, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Uzun yıllar kameralardan uzak yaşadığı belirtilen Zoran Lalvani'nin evliliği, ailenin sevenleri tarafından da yakından takip edildi.

Düğünde yer almayan Ajda Pekkan, yeğeninin düğününe konseri ve gribi nedeniyle gidemediğini söyledi.

Düğünde yer almayan Ajda Pekkan, yeğeninin düğününe konseri ve gribi nedeniyle gidemediğini söyledi.

Posta'nın haberine göre Ajda Pekkan, kız kardeşi Semiramis Pekkan'ın oğlu Zoran Lalvani'nin geçen haftaki düğününe katılmadı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan sanatçı, yoğunluk nedeniyle gidemediğini söyledi: 'Konserim vardı, iptal edemedim. Arkasından da grip oldum.'

Son dönemde herkesin çok sık hastalandığını da belirten Pekkan, düğüne katılamadığı için üzgün olduğunu ve yeğeninin çok mutlu olmasını dilediğini ifade etti. Sanatçı, uzun süredir ara verdikleri yurt dışı konserlerine önümüzdeki haftadan itibaren yeniden başlayacaklarını, güzel bir Avrupa turu olacağını da açıkladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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