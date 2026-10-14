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Pelin Karahan Boşanma Sonrası Yeni Hayatını Anlattı!

Pelin Karahan Boşanma Sonrası Yeni Hayatını Anlattı!

Eftalya Yürekli
Eftalya Yürekli - TV ve Magazin Ediötörü
14.10.2026 - 14:31
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Oyuncu Pelin Karahan, iş insanı Bedri Güntay ile 12 yıllık evliliğini nisan ayında anlaşmalı olarak sonlandırdı. Katıldığı programda boşanma sürecini, çocukları için aldığı kararı ve ayrılık sonrası hayatındaki değişimleri anlatan Karahan, samimi itiraflarda bulundu. Pelin Karahan'ın evliliğine, boşanma kararının nedenine ve yeni döneme dair söylediklerine birlikte bakalım.

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Pelin Karahan, 2014'te evlendiği Bedri Güntay ile 12 yıllık evliliğini nisan ayında sonlandırdı.

Pelin Karahan, 2014'te evlendiği Bedri Güntay ile 12 yıllık evliliğini nisan ayında sonlandırdı.

Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay 2014 yılında nikâh masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten iki erkek çocuğu dünyaya geldi.

12 yıl süren birliktelik, nisan ayında anlaşmalı boşanmayla noktalandı. Ayrılık sessiz sedasız gerçekleşti, Karahan süreci daha sonra katıldığı programda anlattı.

Karahan, boşanma kararının arkasındaki temel nedenin çocukları olduğunu söyledi.

Karahan, boşanma kararının arkasındaki temel nedenin çocukları olduğunu söyledi.

Ayrılık kararını alırken çocuklarının mutluluğunu öncelediğini belirten Pelin Karahan, kararın kolay olmadığını ifade etti. Çocuklarının mutsuz bir evlilikte büyümesini istemediğini ve onların gözü önünde mutsuz bir çift olmayı tercih etmediğini anlattı.

Boşanmanın güzeli olmadığını söyleyen oyuncu, 'iyi ve kaliteli bir ayrılığın' çocuklar için mutsuz bir evlilikten çok daha hayırlı olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Evdeki düzenin değiştiğini söyleyen Karahan, yeni dönemde daha fazla sorumluluk aldığını anlattı.

Evdeki düzenin değiştiğini söyleyen Karahan, yeni dönemde daha fazla sorumluluk aldığını anlattı.

Hayatında bir 'kabuk kırılması' yaşadığını söyleyen Pelin Karahan, bunun yaşla da ilgili olabileceğini belirtti. Evin içinde yıllardır süren düzenin değiştiğini anlatan oyuncu, babasız büyüdüğünü ve Bedri Güntay'ın kendisine de babalık yaptığını, bunun hâlâ sürdüğünü ifade etti.

Artık bazı konularda kendi başına karar alması gerektiğini ve maddi sorumluluğunun arttığını söyleyen Karahan, bu durumun kendisini bazen kaygıya götürdüğünü, bazen de cesaretlendirdiğini belirtti. Yaşanacak güzellikler karşısında umutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

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Eftalya Yürekli
Eftalya Yürekli
TV ve Magazin Ediötörü
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