Pelin Karahan Boşanma Sonrası Yeni Hayatını Anlattı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Oyuncu Pelin Karahan, iş insanı Bedri Güntay ile 12 yıllık evliliğini nisan ayında anlaşmalı olarak sonlandırdı. Katıldığı programda boşanma sürecini, çocukları için aldığı kararı ve ayrılık sonrası hayatındaki değişimleri anlatan Karahan, samimi itiraflarda bulundu. Pelin Karahan'ın evliliğine, boşanma kararının nedenine ve yeni döneme dair söylediklerine birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pelin Karahan, 2014'te evlendiği Bedri Güntay ile 12 yıllık evliliğini nisan ayında sonlandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karahan, boşanma kararının arkasındaki temel nedenin çocukları olduğunu söyledi.
Evdeki düzenin değiştiğini söyleyen Karahan, yeni dönemde daha fazla sorumluluk aldığını anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın