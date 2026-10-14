Pelin Karahan Boşanma Sonrası Yeni Hayatını Anlattı!

Hayatında bir 'kabuk kırılması' yaşadığını söyleyen Pelin Karahan, bunun yaşla da ilgili olabileceğini belirtti. Evin içinde yıllardır süren düzenin değiştiğini anlatan oyuncu, babasız büyüdüğünü ve Bedri Güntay'ın kendisine de babalık yaptığını, bunun hâlâ sürdüğünü ifade etti.

Artık bazı konularda kendi başına karar alması gerektiğini ve maddi sorumluluğunun arttığını söyleyen Karahan, bu durumun kendisini bazen kaygıya götürdüğünü, bazen de cesaretlendirdiğini belirtti. Yaşanacak güzellikler karşısında umutlu olduğunu da sözlerine ekledi.