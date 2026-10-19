Yabancılara 20 Kat Zam Geldi: O Ülkede Kalıcı Oturum İzni Artık 62 Bin TL

Yeni ücretler 1 Ekim'de yürürlüğe girdi. Başvurusunu zamdan önce yetiştirmek isteyenler göç ofislerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Tokyo'daki ana göç bürosunda bekleme süresi 7 saati aştı.

Değişiklik yalnızca kalıcı oturumla sınırlı değil. Daha önce oturum statüsünü değiştirmek ya da kalış süresini uzatmak isteyenler her başvuruda 6 bin yen (yaklaşık 1.870 TL) ödüyordu. Artık ücret istenen süreye göre değişiyor: 3 ay ve altı için 10 bin yen (yaklaşık 3.117 TL), 5 yıl ve üzeri için 75 bin yen (yaklaşık 23.378 TL).

Maddi zorluk yaşayanlara ve mülteci statüsündekilere indirim uygulanacak. Japonya temmuz ayında da vize ücretlerini 50 yıl sonra ilk kez 5 kat artırmıştı.