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Yabancılara 20 Kat Zam Geldi: O Ülkede Kalıcı Oturum İzni Artık 62 Bin TL

Yabancılara 20 Kat Zam Geldi: O Ülkede Kalıcı Oturum İzni Artık 62 Bin TL

Japonya
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 13:24
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Japonya, yabancıların kalıcı oturum izni için ödediği ücreti tam 20 kat artırdı. Kalıcı oturum başvurusunun ücreti 200 bin yene, yani yaklaşık 62 bin TL'ye çıktı. Başvuru sahipleri artık gelir, emeklilik ve Japonca şartlarını da karşılamak zorunda. Yeni kurallar, Japonya'da yaşayan yaklaşık 8 bin Türk vatandaşını da yakından ilgilendiriyor.

Kaynak: BBC

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Japonya'da kalıcı oturum izinlerine 20 kat zam geldi

Japonya'da kalıcı oturum izinlerine 20 kat zam geldi

Yeni ücretler 1 Ekim'de yürürlüğe girdi. Başvurusunu zamdan önce yetiştirmek isteyenler göç ofislerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Tokyo'daki ana göç bürosunda bekleme süresi 7 saati aştı.

Değişiklik yalnızca kalıcı oturumla sınırlı değil. Daha önce oturum statüsünü değiştirmek ya da kalış süresini uzatmak isteyenler her başvuruda 6 bin yen (yaklaşık 1.870 TL) ödüyordu. Artık ücret istenen süreye göre değişiyor: 3 ay ve altı için 10 bin yen (yaklaşık 3.117 TL), 5 yıl ve üzeri için 75 bin yen (yaklaşık 23.378 TL).

Maddi zorluk yaşayanlara ve mülteci statüsündekilere indirim uygulanacak. Japonya temmuz ayında da vize ücretlerini 50 yıl sonra ilk kez 5 kat artırmıştı.

Kalıcı oturum için Japon ortalamasının üzerinde gelir şartı geldi

Kalıcı oturum için Japon ortalamasının üzerinde gelir şartı geldi

Kalıcı oturum isteyenlerin artık Japonya ortalamasında ya da üzerinde, istikrarlı bir gelire sahip olması gerekiyor. Temmuzda açıklanan verilere göre 2024 itibarıyla ortalama hane geliri 5,75 milyon yen, yani yaklaşık 1,79 milyon TL.

Önümüzdeki nisandan itibaren temel düzeyde Japonca bilme şartı da aranacak. Başvuru sahiplerinin beklenen emekli maaşı da 30 yıl boyunca emeklilik sistemine prim ödemiş birininkine denk olmalı. Bu şart karşılanmazsa kişinin mal varlığı dikkate alınabiliyor.

Değişiklikler, Ekim 2025'ten bu yana görevde olan Başbakan Sanae Takaichi'nin göç politikasının bir parçası. Japonya'daki yabancı nüfusu 2025 sonunda yüzde 9,5'lik rekor artışla 4,12 milyonu aştı. Takaichi, halkın bir kısmının bu durumdan 'endişe ya da adaletsizlik' hissedebileceğinin farkında olduklarını söyledi.

Japonya'daki Türkler de yeni kurallardan etkilenecek

Japonya'daki Türkler de yeni kurallardan etkilenecek

Japonya Göçmenlik Hizmetleri Ajansı verilerine göre ülkede 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 8 bin Türk vatandaşı yaşıyor. Japonya'da uzun süredir yaşayıp kalıcı oturuma geçmek isteyen Türkler de artık hem yüksek ücreti hem de gelir ve dil şartlarını karşılamak zorunda.

Kısa süreli seyahatlerde ise bir değişiklik yok. Dışişleri Bakanlığı'na göre Türk vatandaşları turizm ve iş amaçlı ziyaretlerde Japonya'ya 3 ay süreyle vizesiz girebiliyor. Uzun süreli kalış ve çalışma için ise yola çıkmadan önce uygun vizeyi almak gerekiyor.

Tokyo'da 10 yıldır yaşayan Micaiah Stevens, yeni kuralları BBC'ye 'uzun vadeli düşünülmüş bir plan gibi durmuyor' sözleriyle yorumladı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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