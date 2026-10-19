Yabancılara 20 Kat Zam Geldi: O Ülkede Kalıcı Oturum İzni Artık 62 Bin TL
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Japonya, yabancıların kalıcı oturum izni için ödediği ücreti tam 20 kat artırdı. Kalıcı oturum başvurusunun ücreti 200 bin yene, yani yaklaşık 62 bin TL'ye çıktı. Başvuru sahipleri artık gelir, emeklilik ve Japonca şartlarını da karşılamak zorunda. Yeni kurallar, Japonya'da yaşayan yaklaşık 8 bin Türk vatandaşını da yakından ilgilendiriyor.
Kaynak: BBC
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Japonya'da kalıcı oturum izinlerine 20 kat zam geldi
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Kalıcı oturum için Japon ortalamasının üzerinde gelir şartı geldi
Japonya'daki Türkler de yeni kurallardan etkilenecek
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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