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Avrupa'da Türklere Yönelik Algı Haritası Tartışma Yarattı: "Dünya Neden Türklere Kafayı Taktı?"

Avrupa'da Türklere Yönelik Algı Haritası Tartışma Yarattı: "Dünya Neden Türklere Kafayı Taktı?"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 13:16
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Avrupa'da Türklere yönelik kamuoyu algısını gösterdiği belirtilen bir harita, X'te yeni bir tartışma başlattı. Tarih ve kültürel mitler üzerine paylaşımlar yapan Evren Sener (@EvrenSAuthor), söz konusu haritayı 'Dünya neden Türklere kafayı taktı?' sorusuyla paylaştı. Kullanıcılar haritanın sonuçlarını sorguladı.

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Avrupa'da Türklere yönelik algıyı gösteren bir haritayı "Dünya neden Türklere kafayı taktı?" sorusuyla paylaşıldı.

Avrupa'da Türklere yönelik algıyı gösteren bir haritayı "Dünya neden Türklere kafayı taktı?" sorusuyla paylaşıldı.
twitter.com

Görüntülerde, 'Geo Mapped' adlı sayfanın Facebook'ta yayımladığı 'Avrupa'da Türkleri kim seviyor?' başlıklı paylaşım ve altındaki yorumlar beklenmeyen bir şekilde Batı Avrupa ülkeleri ile Balkan ülkelerinin Türklere karşı olumsuz görüşte olduğunu göstererek komşu ülke Yunanistan'ın Türklere karşı olumlu bir algıya sahip olduğunu gösterdi. Paylaşıma gelen yorumlarda genel olarak Yunanistan'ın 'pozitif' olması sorgulandı. Bazı kullanıcılar sonuçların gerçek olmadığını savunurken, bazıları da 'Eğer Yunanistan pozitif ise, o zaman Ermeniler Türkleri çok seviyor' gibi yorumlarda bulundu.

Harita sonuçları ve haritaya gelen yorumlar birçok başlıkta tartışmaya neden oldu.

Harita sonuçları ve haritaya gelen yorumlar birçok başlıkta tartışmaya neden oldu.

Konu, Avrupa'da özellikle Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde büyük bir Türk nüfusunun yaşaması ve Türklere yönelik önyargı tartışmalarıyla doğrudan bağlantılı. Ancak paylaşılan haritanın hangi ankete, hangi örnekleme veya yöntemle hazırlandığı belirtilmiyor. Tweete gelen yanıtlarda en sık öne çıkan başlık tam da bu oldu: Bazı kullanıcılar haritayı kaynaksız ve bağlamsız buldu, haritada geçen ülkelerde yaşadığını belirten kişiler ise kendi deneyimlerinin haritayla uyuşmadığını yazdı. Yunanistan'ın 'olumlu' renkle gösterilmesi de itiraz toplayan başka bir nokta oldu; kimi kullanıcılar Yunan halkıyla ilişkilerin iyi olduğunu söylerken kimileri iki toplum arasındaki tarihsel gerginliğe dikkat çekti.

Tartışmanın bir diğer ekseni ise algının nedenleri üzerine oldu. Bazı kullanıcılar olumsuz bakışı din, siyaset ve tarihsel hafızayla açıklarken, bazıları haritayı bir algı operasyonu ya da etkileşim amacıyla paylaşılan bir içerik olarak değerlendirdi. Tweet sahibi Sener ise yanıtlarında asıl meselenin haritanın kendisinden çok, Türk tarihine ilişkin yanlış anlatıların tek merkezden organize edildiğini öne sürdüğü hesaplar aracılığıyla yayılması olduğunu savundu. 

Buyurun, tepkileri daha detaylı görelim 👇

Bir kullanıcı, başka araştırmaların farklı sonuçlar verdiğini hatırlatarak haritanın ciddiye alınmaması gerektiğini söyledi.

Bir kullanıcı, başka araştırmaların farklı sonuçlar verdiğini hatırlatarak haritanın ciddiye alınmaması gerektiğini söyledi.
twitter.com

Polonya'daki deneyimlerini aktaran bir kullanıcı, haritanın gerçek hayatla örtüşmediğini yazdı.

Polonya'daki deneyimlerini aktaran bir kullanıcı, haritanın gerçek hayatla örtüşmediğini yazdı.
twitter.com

'Bu sahte görünüyor. Türklerden nefret eden bir Polonyalıyla hiç karşılaşmadım. İnternet dışında, gerçek hayatta yok. Gerçek veri kaynaklarına göre Polonyalılar Türklere nötr ile olumlu arasında bakıyor. Bu yüzden bilinmeyen bir kaynağa güvenmezdim.'

İtalya'da yaşayan bir kullanıcı da Türklere karşı olumsuz bir tutumla hiç karşılaşmadığını anlattı.

İtalya'da yaşayan bir kullanıcı da Türklere karşı olumsuz bir tutumla hiç karşılaşmadığını anlattı.
twitter.com

'İtalya'da yaşıyorum. Türklere karşı hiç olumsuz bir tutum görmedim. Türk olduğumu söylediğimde her zaman saygı görüyorum.'

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Tweet sahibi, asıl meselenin haritadan çok Türk tarihine yönelik organize bir saldırı olduğunu savundu.

Tweet sahibi, asıl meselenin haritadan çok Türk tarihine yönelik organize bir saldırı olduğunu savundu.
twitter.com

'Bu istatistik en azından komik. Yunanistan’da olumlu mu? Bulgaristan’da olumlu mu? Bu veriler sadece aldatmak için yayınlandı.

Türkiye’de rahat olabilirsin, herkes senden nefret ediyor, buna hiç şüphe yok.

...

Kendinden bahsetmek en doğrusu. Vatanseverliğin şüpheli olduğu için, Türkiye’nin saldırgan tavırları nedeniyle Türkiye’ye son derece karşı olan Yunanistan’daki kamuoyunu gölgede bırakamazsın.'

Bir kullanıcı, Yunan halkıyla ilişkilerin iyi olduğunu, asıl ağır ırkçılığın Avrupa'nın başka yerlerinde yaşandığını söyledi.

Bir kullanıcı, Yunan halkıyla ilişkilerin iyi olduğunu, asıl ağır ırkçılığın Avrupa'nın başka yerlerinde yaşandığını söyledi.
twitter.com

Bir başka kullanıcı, tanıştığı Yunanların Türk olduğunu öğrenince sıcak karşılık verdiğini anlattı.

Bir başka kullanıcı, tanıştığı Yunanların Türk olduğunu öğrenince sıcak karşılık verdiğini anlattı.
twitter.com

Haritada Bosna'nın "hafif olumsuz" kategoride görünmesine de itiraz geldi.

Haritada Bosna'nın "hafif olumsuz" kategoride görünmesine de itiraz geldi.
twitter.com

Bazı kullanıcılar haritayı bir "algı operasyonu" olarak değerlendirdi.

Bazı kullanıcılar haritayı bir "algı operasyonu" olarak değerlendirdi.
twitter.com
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Olumsuz algının nedenini dini kimlikte ve güvenlik tartışmalarında arayan kullanıcılar da oldu.

Olumsuz algının nedenini dini kimlikte ve güvenlik tartışmalarında arayan kullanıcılar da oldu.
twitter.com

Bir kullanıcı, algıyı tarihsel hafıza ve yerleşme üzerinden yorumladı.

Bir kullanıcı, algıyı tarihsel hafıza ve yerleşme üzerinden yorumladı.
twitter.com

Bir kullanıcı ise bu tür paylaşımların etkileşim almak amacıyla yapıldığı kanaatinde.

Bir kullanıcı ise bu tür paylaşımların etkileşim almak amacıyla yapıldığı kanaatinde.
twitter.com

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twitter.com

'Daha önce de söylediğim gibi, Yunanlılar Türkiye hakkında olumlu bir görüşe sahip. X ve Facebook’taki troll hesapları, esas olarak Tel Aviv’den gelen ücretli influencer’lar ve botlar tarafından yönlendirilen bir istisna niteliğinde.'

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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