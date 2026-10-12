Avrupa'da Türklere Yönelik Algı Haritası Tartışma Yarattı: "Dünya Neden Türklere Kafayı Taktı?"

Konu, Avrupa'da özellikle Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde büyük bir Türk nüfusunun yaşaması ve Türklere yönelik önyargı tartışmalarıyla doğrudan bağlantılı. Ancak paylaşılan haritanın hangi ankete, hangi örnekleme veya yöntemle hazırlandığı belirtilmiyor. Tweete gelen yanıtlarda en sık öne çıkan başlık tam da bu oldu: Bazı kullanıcılar haritayı kaynaksız ve bağlamsız buldu, haritada geçen ülkelerde yaşadığını belirten kişiler ise kendi deneyimlerinin haritayla uyuşmadığını yazdı. Yunanistan'ın 'olumlu' renkle gösterilmesi de itiraz toplayan başka bir nokta oldu; kimi kullanıcılar Yunan halkıyla ilişkilerin iyi olduğunu söylerken kimileri iki toplum arasındaki tarihsel gerginliğe dikkat çekti.

Tartışmanın bir diğer ekseni ise algının nedenleri üzerine oldu. Bazı kullanıcılar olumsuz bakışı din, siyaset ve tarihsel hafızayla açıklarken, bazıları haritayı bir algı operasyonu ya da etkileşim amacıyla paylaşılan bir içerik olarak değerlendirdi. Tweet sahibi Sener ise yanıtlarında asıl meselenin haritanın kendisinden çok, Türk tarihine ilişkin yanlış anlatıların tek merkezden organize edildiğini öne sürdüğü hesaplar aracılığıyla yayılması olduğunu savundu.

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