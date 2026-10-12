Avrupa'da Türklere Yönelik Algı Haritası Tartışma Yarattı: "Dünya Neden Türklere Kafayı Taktı?"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Avrupa'da Türklere yönelik kamuoyu algısını gösterdiği belirtilen bir harita, X'te yeni bir tartışma başlattı. Tarih ve kültürel mitler üzerine paylaşımlar yapan Evren Sener (@EvrenSAuthor), söz konusu haritayı 'Dünya neden Türklere kafayı taktı?' sorusuyla paylaştı. Kullanıcılar haritanın sonuçlarını sorguladı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa'da Türklere yönelik algıyı gösteren bir haritayı "Dünya neden Türklere kafayı taktı?" sorusuyla paylaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Harita sonuçları ve haritaya gelen yorumlar birçok başlıkta tartışmaya neden oldu.
Bir kullanıcı, başka araştırmaların farklı sonuçlar verdiğini hatırlatarak haritanın ciddiye alınmaması gerektiğini söyledi.
Polonya'daki deneyimlerini aktaran bir kullanıcı, haritanın gerçek hayatla örtüşmediğini yazdı.
İtalya'da yaşayan bir kullanıcı da Türklere karşı olumsuz bir tutumla hiç karşılaşmadığını anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tweet sahibi, asıl meselenin haritadan çok Türk tarihine yönelik organize bir saldırı olduğunu savundu.
Bir kullanıcı, Yunan halkıyla ilişkilerin iyi olduğunu, asıl ağır ırkçılığın Avrupa'nın başka yerlerinde yaşandığını söyledi.
Bir başka kullanıcı, tanıştığı Yunanların Türk olduğunu öğrenince sıcak karşılık verdiğini anlattı.
Haritada Bosna'nın "hafif olumsuz" kategoride görünmesine de itiraz geldi.
Bazı kullanıcılar haritayı bir "algı operasyonu" olarak değerlendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olumsuz algının nedenini dini kimlikte ve güvenlik tartışmalarında arayan kullanıcılar da oldu.
Bir kullanıcı, algıyı tarihsel hafıza ve yerleşme üzerinden yorumladı.
Bir kullanıcı ise bu tür paylaşımların etkileşim almak amacıyla yapıldığı kanaatinde.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın