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Çin'de Eski Yöneticiye İdam Cezası: 65,4 Milyon Dolarlık Rüşvet Almıştı

Çin'de Eski Yöneticiye İdam Cezası: 65,4 Milyon Dolarlık Rüşvet Almıştı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 14:45
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Çin'de Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonunun (CSRC) eski başkanı Yi Huiman, hakkındaki yolsuzluk soruşturmasının ardından rüşvet suçundan idam cezasına çarptırıldı. İki yıl ertelemeli olarak verilen ceza kapsamında eski yöneticinin ömür boyu siyasi haklarından men edilmesine ve kişisel mal varlığına el konulmasına karar verildi.

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Kaynak: AA

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Sıçuan eyaletindeki Çengdu'da görülen davada Yi Huiman'ın 436 milyon yuan değerinde varlığı rüşvet olarak aldığına hükmedildi.

Sıçuan eyaletindeki Çengdu'da görülen davada Yi Huiman'ın 436 milyon yuan değerinde varlığı rüşvet olarak aldığına hükmedildi.

Sıçuan eyaletinin idari merkezi Çengdu'da görülen davada mahkeme, Yi Huiman'ın 1998-2025 yılları arasında CSRC ve Sincan Uygur Bölgesi yönetimindeki görevlerini kötüye kullandığına hükmetti. Mahkeme kararına göre Yi, söz konusu dönemde nakit ve gayrimenkul dahil toplam 436 milyon yuan (65,4 milyon dolar) değerinde varlığı rüşvet olarak aldı.

Mahkeme, suçlarını kabul etmesi ve pişmanlık göstermesi nedeniyle idam cezasının iki yıl ertelenmesine karar verdi.

Mahkeme, suçlarını kabul etmesi ve pişmanlık göstermesi nedeniyle idam cezasının iki yıl ertelenmesine karar verdi.

Mahkeme, Yi'nin suçlarını kabul etmesini, soruşturma sırasında daha önce bilinmeyen bazı suçları açıklamasını ve pişmanlık göstermesini cezanın belirlenmesinde dikkate aldı. Ayrıca bazı suçların teşebbüs aşamasında kalması ve rüşvet yoluyla elde edilen varlıkların bir bölümünün iade edilmesi nedeniyle idam cezasının iki yıl ertelenmesine karar verildi.

Çin'deki yasalara göre, sanığın iki yıllık erteleme süresince yeni bir suç işlememesi halinde idam cezası ömür boyu hapse çevrilebiliyor.

Şanghay Borsası'ndaki düşüşün ardından 2024'te görevden alınan Yi, yolsuzluk soruşturmasıyla gündeme gelen ikinci CSRC başkanı oldu.

Şanghay Borsası'ndaki düşüşün ardından 2024'te görevden alınan Yi, yolsuzluk soruşturmasıyla gündeme gelen ikinci CSRC başkanı oldu.

2019-2024 yılları arasında CSRC başkanlığını yürüten 62 yaşındaki Yi Huiman, Şanghay Borsası'nda A sınıfı hisselerin son beş yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından 2024'te görevden alınmıştı. İstatistik eğitimi alan Yi, daha önce Çin'in en büyük bankalarından Çin Sanayi ve Ticaret Bankasında çeşitli görevler üstlenmiş, 2013'te bankanın genel müdürlüğüne, 2016'da ise yönetim kurulu başkanlığına getirilmişti.

Yi, yolsuzluk soruşturmasıyla gündeme gelen ikinci CSRC başkanı oldu. Kendinden önceki başkan Liu Şıyü de rüşvet almak ve memleketi Ciansu eyaletindeki hisse satışlarında kayırmacılık yapmakla suçlanmıştı. Çin Komünist Partisinin Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu, Nisan 2024'te CSRC'ye odaklanan bir soruşturma başlatmış ve kurumun çok sayıda üst düzey yöneticisi hakkında işlem yapılmıştı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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