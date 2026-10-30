Çin'de Eski Yöneticiye İdam Cezası: 65,4 Milyon Dolarlık Rüşvet Almıştı

Mahkeme, Yi'nin suçlarını kabul etmesini, soruşturma sırasında daha önce bilinmeyen bazı suçları açıklamasını ve pişmanlık göstermesini cezanın belirlenmesinde dikkate aldı. Ayrıca bazı suçların teşebbüs aşamasında kalması ve rüşvet yoluyla elde edilen varlıkların bir bölümünün iade edilmesi nedeniyle idam cezasının iki yıl ertelenmesine karar verildi.

Çin'deki yasalara göre, sanığın iki yıllık erteleme süresince yeni bir suç işlememesi halinde idam cezası ömür boyu hapse çevrilebiliyor.