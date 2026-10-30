Çin'de Eski Yöneticiye İdam Cezası: 65,4 Milyon Dolarlık Rüşvet Almıştı
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Çin'de Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonunun (CSRC) eski başkanı Yi Huiman, hakkındaki yolsuzluk soruşturmasının ardından rüşvet suçundan idam cezasına çarptırıldı. İki yıl ertelemeli olarak verilen ceza kapsamında eski yöneticinin ömür boyu siyasi haklarından men edilmesine ve kişisel mal varlığına el konulmasına karar verildi.
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Kaynak: AA
Sıçuan eyaletindeki Çengdu'da görülen davada Yi Huiman'ın 436 milyon yuan değerinde varlığı rüşvet olarak aldığına hükmedildi.
Mahkeme, suçlarını kabul etmesi ve pişmanlık göstermesi nedeniyle idam cezasının iki yıl ertelenmesine karar verdi.
Şanghay Borsası'ndaki düşüşün ardından 2024'te görevden alınan Yi, yolsuzluk soruşturmasıyla gündeme gelen ikinci CSRC başkanı oldu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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