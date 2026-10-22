Victor Osimhen'i U17'de Keşfeden Şanlıurfaspor Taraftarının İsabetli Önerisine İlginç Tepkiler Geldi

Victor Osimhen performansıyla Galatasaray'ı sırtlamaya devam ederken, her maçtan sonra Galatasaray taraftarı ona sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bugün sosyal medyada 'keşfedilen' bir tweet ise Şanlıurfaspor'un bu mutluluğa erişme şansına nasıl kayıtsız kaldığını gözler önüne serdi.

Bir kullanıcının U17 Milli Takımı'ndayken keşfettiği Osimhen'i Şanlıurfaspor'a önermesi X kullanıcılarının da dikkatini fazlasıyla çekti.