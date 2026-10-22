Victor Osimhen'i U17'de Keşfeden Şanlıurfaspor Taraftarının İsabetli Önerisine İlginç Tepkiler Geldi
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Victor Osimhen performansıyla Galatasaray'ı sırtlamaya devam ederken, her maçtan sonra Galatasaray taraftarı ona sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bugün sosyal medyada 'keşfedilen' bir tweet ise Şanlıurfaspor'un bu mutluluğa erişme şansına nasıl kayıtsız kaldığını gözler önüne serdi.
Bir kullanıcının U17 Milli Takımı'ndayken keşfettiği Osimhen'i Şanlıurfaspor'a önermesi X kullanıcılarının da dikkatini fazlasıyla çekti.
İlk olarak Scouting yeteneğine 20 üzerinden 20 vereceğimiz tweete bakalım.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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