Osimhen Doğduğu Mahalleyi Ziyaret Etti: Uzun Namlulu Silahlı Korumalar Dikkat Çekti

Galatasaraylı golcü Victor Osimhen, milli ara döneminde doğup büyüdüğü mahalleye gitti. Ziyaretin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi. Videoda en çok dikkat çeken ayrıntı ise futbolcuyu çevreleyen güvenlik önlemleri oldu.