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Osimhen Doğduğu Mahalleyi Ziyaret Etti: Uzun Namlulu Silahlı Korumalar Dikkat Çekti

Osimhen Doğduğu Mahalleyi Ziyaret Etti: Uzun Namlulu Silahlı Korumalar Dikkat Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
03.10.2026 - 22:19
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Galatasaraylı golcü Victor Osimhen, milli ara döneminde doğup büyüdüğü mahalleye gitti. Ziyaretin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi. Videoda en çok dikkat çeken ayrıntı ise futbolcuyu çevreleyen güvenlik önlemleri oldu.

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Osimhen, doğup büyüdüğü mahalleyi ziyaret etti.

Osimhen, doğup büyüdüğü mahalleyi ziyaret etti.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, milli ara nedeniyle çıktığı tatilde doğup büyüdüğü mahalleyi ziyaret etti. Yoğun güvenlik tedbirleri altında gerçekleşen ziyaretin videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Halk TV'nin haberine göre Osimhen mahallede yoğun ilgiyle karşılandı, Nijeryalı vatandaşlar futbolcuyu büyük bir sevinçle selamlarken sokaklar Osimhen'in posterleriyle donatıldı.

Osimhen'in ziyareti yoğun güvenlik altında geçti.

Osimhen'in ziyareti yoğun güvenlik altında geçti.

Videoda Osimhen'in güvenlik ekibinde yer alanların ellerinde uzun namlulu silahlar bulunduğu görüldü. Halk TV, ziyaret sırasında asker ve silahlı güvenlik güçlerinin yoğun katılımına dikkat çekti. Osimhen'in Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kaldığı, teknik direktör Okan Buruk'tan özel izin aldığı ve tedavisini sürdürmek amacıyla özel fizyoterapistini yanına aldığı da aktarıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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