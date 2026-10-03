Osimhen Doğduğu Mahalleyi Ziyaret Etti: Uzun Namlulu Silahlı Korumalar Dikkat Çekti
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Galatasaraylı golcü Victor Osimhen, milli ara döneminde doğup büyüdüğü mahalleye gitti. Ziyaretin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi. Videoda en çok dikkat çeken ayrıntı ise futbolcuyu çevreleyen güvenlik önlemleri oldu.
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Osimhen, doğup büyüdüğü mahalleyi ziyaret etti.
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Osimhen'in ziyareti yoğun güvenlik altında geçti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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