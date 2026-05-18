Dünyanın Önde Gelen Dev Bankasından Yatırımcıya 4 Maddelik Yol Haritası

Raporun en dikkat çekici kısımlarından biri de kurumsal kârlar rekor kırarken, ABD’deki reel saatlik ücretlerin son dört yılda ilk kez küçülmeye başlaması oldu. Vatandaşın alım gücünün düşmesine rağmen tüketici harcamalarının vergi iadeleri ve geçmiş tasarrufların eritilmesiyle ayakta kaldığı vurgulanıyor. Morgan Stanley analistleri, ücret artışlarının negatife döndüğü bir ekonomik iklimde şirketlerin yüzde 20 gibi devasa kâr büyümesini sürdüremeyeceğini, yakın gelecekte sert bir 'talep yıkımı' yaşanabileceğini öngörüyor.

Teknoloji dünyasını kasıp kavuran yapay zeka devrimine yönelik inanç sürse de, raporda iş modellerindeki tehlikeli bir döngüye parmak basılıyor. Dev teknoloji şirketlerinin açıkladığı yüksek kârların önemli bir kısmı, aslında kendi yatırım yaptıkları yapay zeka girişimlerinin yine kendilerinden ürün satın almasıyla oluşuyor. Yani ortada gerçek bir verimlilik artışından ziyade, kağıt üzerinde dönen ve bilançoları yapay olarak şişiren bir 'gelir döngüselliği' bulunuyor.