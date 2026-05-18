article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Dünyanın Önde Gelen Dev Bankasından Yatırımcıya 4 Maddelik Yol Haritası

Dünyanın Önde Gelen Dev Bankasından Yatırımcıya 4 Maddelik Yol Haritası

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.05.2026 - 17:39

Küresel finans piyasaları rekor üstüne rekor kırarken, dev yatırım bankası Morgan Stanley’den yatırımcıları sarsacak nitelikte bir uyarı geldi. Son 6 haftada hisse senedi endekslerinde yaşanan yüzde 20’ye yakın soluksuz yükselişin göründüğünden çok daha kırılgan bir zeminde durduğunu belirten analistler, mevcut tabloyu 'sahte bir genişleme' olarak nitelendiriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Artışın yüzde 70'ini sadece 10 şirket sırtlıyor.

Artışın yüzde 70'ini sadece 10 şirket sırtlıyor.

Morgan Stanley analistlerinin hazırladığı rapora göre, piyasalardaki kâr artışları son derece dar bir alana sıkışmış durumda. Korkutan veri ise şu: 2026 ve 2027 yılları için öngörülen kâr projeksiyonlarındaki artışın tam yüzde 70’ini sadece 10 şirket sırtlıyor. Hatta tek bir büyük yarı iletken üreticisi, ilk çeyrekteki toplam kâr sürprizinin yüzde 24’ünü tek başına göğüslemiş vaziyette. Bu durum, piyasanın genel bir büyüme trendinde olmadığını, yalnızca kısıtlı bir teknoloji ve enerji grubunun endeksi yukarı taşıdığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

"Talep yıkımı" kapıda mı?

"Talep yıkımı" kapıda mı?

Raporun en dikkat çekici kısımlarından biri de kurumsal kârlar rekor kırarken, ABD’deki reel saatlik ücretlerin son dört yılda ilk kez küçülmeye başlaması oldu. Vatandaşın alım gücünün düşmesine rağmen tüketici harcamalarının vergi iadeleri ve geçmiş tasarrufların eritilmesiyle ayakta kaldığı vurgulanıyor. Morgan Stanley analistleri, ücret artışlarının negatife döndüğü bir ekonomik iklimde şirketlerin yüzde 20 gibi devasa kâr büyümesini sürdüremeyeceğini, yakın gelecekte sert bir 'talep yıkımı' yaşanabileceğini öngörüyor.

Teknoloji dünyasını kasıp kavuran yapay zeka devrimine yönelik inanç sürse de, raporda iş modellerindeki tehlikeli bir döngüye parmak basılıyor. Dev teknoloji şirketlerinin açıkladığı yüksek kârların önemli bir kısmı, aslında kendi yatırım yaptıkları yapay zeka girişimlerinin yine kendilerinden ürün satın almasıyla oluşuyor. Yani ortada gerçek bir verimlilik artışından ziyade, kağıt üzerinde dönen ve bilançoları yapay olarak şişiren bir 'gelir döngüselliği' bulunuyor.

Yatırımcıya 4 maddelik yeni yol haritası.

Yatırımcıya 4 maddelik yeni yol haritası.

Tüm bu yapısal risklere ve kırılganlıklara rağmen Morgan Stanley, S&P 500 endeksi için Haziran 2027 hedefini 8.300 puan olarak koruyor. Bu da endekste halen yüzde 10’luk bir yükseliş potansiyeli olduğu anlamına geliyor. Ancak banka, yatırımcıların bu süreçte hasar görmemesi için strateji değişikliğine gitmesi gerektiğini belirterek şu 4 maddelik reçeteyi sunuyor:

  • Balon Riskine Karşı Önlem: Aşırı değerlenen yarı iletken hisselerinde pozisyonlar kademeli olarak azaltılmalı.

  • Güvenli Limanlara Geçiş: Altın, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO), altyapı yatırımları ve serbest fonlara (hedge funds) odaklanılmalı.

  • Fırsatları Yakalayın: Teknoloji dünyasının 'Muhteşem 7'li' (Mag-7) grubu içinde rakiplerine göre 'ucuz' kalmış hisseler değerlendirilmeli.

  • Hisse Bazlı Strateji: Endeksin geneline yatırım yapmak yerine, seçici davranılarak hisse bazlı aktif stratejilere yönelinmeli.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın