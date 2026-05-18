article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Dünyayı Sarsacak Petrol Şoku: "Çok Hızlı Tükeniyor, Birkaç Hafta İçinde..."

Dünyayı Sarsacak Petrol Şoku: "Çok Hızlı Tükeniyor, Birkaç Hafta İçinde..."

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.05.2026 - 17:10

Enerji piyasalarında perde arkasında yaşanan hareketlilik, küresel ekonomiyi derinden sarsacak yeni bir krizin fitilini ateşlemek üzere. Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, dünya genelindeki ticari petrol stoklarının alarm verici bir hızla tükendiğini açıklayarak uluslararası kamuoyuna acil durum uyarısında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyayı sarsan petrol açıklaması: "Stoklar çok hızlı tükeniyor."

Dünyayı sarsan petrol açıklaması: "Stoklar çok hızlı tükeniyor."

Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve küresel ticaretin can damarı olan Hürmüz Boğazı’ndaki lojistik tıkanıklıklar fiziki piyasa üzerindeki baskıyı artırdı. Enerji dünyasında ise yaşananlar endişeleri artırdı. Paris’te gerçekleştirilen G7 Maliye Bakanları toplantısının kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, ticari petrol stoklarındaki erimenin korkutucu boyutlara ulaştığını vurguladı. 

Mevcut durumu açık ve net bir dille özetleyen Birol, 'Bence stoklar çok hızlı tükeniyor' diyerek piyasadaki arz güvenliğinin ciddi risk altında olduğunu belirtti. Bu hızlı gerilemenin etkilerinin piyasaya yansımasının çok uzun sürmeyeceğini ifade eden UEA Başkanı, 'Birkaç hafta alacaktır ancak bu stokların süratle düştüğü gerçeğinin farkında olmalıyız' uyarısında bulundu.

Gıda fiyatları dev zam sinyali!

Gıda fiyatları dev zam sinyali!

Yaşanan bu kriz, sadece ham petrol fiyatlarının yükselmesiyle sınırlı kalmayacak; doğrudan reel sektörü, üreticiyi ve nihai tüketicinin cüzdanını hedef alacak. Fatih Birol’un açıklamalarında en çok öne çıkan ve tehlikenin boyutunu artıran unsur ise zamanlama oldu. Dünya genelinde milyonlarca insanın hareket halinde olacağı seyahat dönemi ile tarımsal üretimin temelini oluşturan ekim sezonunun tam eşiğinde bulunuluyor.

Tam bu kritik dönemeçte motorin (dizel) ve gübre fiyatlarında yaşanan sert ve kontrolsüz yükselişler, hem küresel lojistik ağlarını hem de gıda üretim süreçlerini felç etme riski taşıyor. Çiftçinin en büyük maliyet kalemi olan mazot ve gübrenin eş zamanlı olarak fırlaması, tarladaki üretimi doğrudan baltalayacak bir potansiyele sahip.

Fatih Birol, enerji ve gıda krizinin birbirini nasıl besleyeceğini şu çarpıcı sözlerle ifade etti:

'Dizel ve gübre fiyatlarındaki bu sıçramanın gıda fiyatları üzerinde çok büyük neticeleri olabilir. Yüksek enerji maliyetleriyle birleştiğinde, bu durum küresel enflasyon rakamlarına çok büyük bir yukarı yönlü baskı uygulayabilir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın