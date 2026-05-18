Dünyayı Sarsacak Petrol Şoku: "Çok Hızlı Tükeniyor, Birkaç Hafta İçinde..."

Yaşanan bu kriz, sadece ham petrol fiyatlarının yükselmesiyle sınırlı kalmayacak; doğrudan reel sektörü, üreticiyi ve nihai tüketicinin cüzdanını hedef alacak. Fatih Birol’un açıklamalarında en çok öne çıkan ve tehlikenin boyutunu artıran unsur ise zamanlama oldu. Dünya genelinde milyonlarca insanın hareket halinde olacağı seyahat dönemi ile tarımsal üretimin temelini oluşturan ekim sezonunun tam eşiğinde bulunuluyor.

Tam bu kritik dönemeçte motorin (dizel) ve gübre fiyatlarında yaşanan sert ve kontrolsüz yükselişler, hem küresel lojistik ağlarını hem de gıda üretim süreçlerini felç etme riski taşıyor. Çiftçinin en büyük maliyet kalemi olan mazot ve gübrenin eş zamanlı olarak fırlaması, tarladaki üretimi doğrudan baltalayacak bir potansiyele sahip.

Fatih Birol, enerji ve gıda krizinin birbirini nasıl besleyeceğini şu çarpıcı sözlerle ifade etti:

'Dizel ve gübre fiyatlarındaki bu sıçramanın gıda fiyatları üzerinde çok büyük neticeleri olabilir. Yüksek enerji maliyetleriyle birleştiğinde, bu durum küresel enflasyon rakamlarına çok büyük bir yukarı yönlü baskı uygulayabilir.'