Westeros Seni Çağırıyor: Game of Thrones TV+ Platformunda!
Westeros'un uçsuz bucaksız topraklarında amansız bir taht kavgasına dahil olmaya ne dersin? Televizyon tarihinin akışını değiştiren, her bölümüyle dünyayı ekran başına kilitleyen o devasa yapım seni bekliyor. Kralların, kraliçelerin ve ejderhaların hüküm sürdüğü bu evrende her an tetikte olman gerekiyor.
Hala bu fırtınaya kapılmadıysan veya o efsanevi sahneleri yeniden yaşamak istiyorsan, maceraya TV+ ekranlarında hemen başlayabilirsin.
Game of Thrones Ne Anlatıyor?
Game of Thrones Efsanesi Hakkında Mutlaka Bilmen Gerekenler
Bu dev prodüksiyonun arkasındaki rakamlar ve isimler de en az hikayesi kadar etkileyici duruyor. Dizinin başarısını perçinleyen detaylara göz atabilirsin:
Oyuncu kadrosu: Peter Dinklage, Lena Headey, Emilia Clarke, Kit Harington, Maisie Williams ve Sophie Turner gibi dev isimler karakterlere hayat veriyor.
Sezon sayısı: Toplamda 8 sezon ve 73 bölümden oluşuyor.
Yayın tarihi: Efsane 2011 yılında başlıyor ve 2019 yılında büyük bir finalle sona eriyor.
IMDb puanı: Milyonlarca kişinin oylarıyla 9.2 gibi rekor bir puanı elinde tutuyor.
Game of Thrones Dizisi Neden Efsane Oldu?
Game of Thrones Dizisinin Akıllara Kazınan İkonik Replikleri
Bazı sözler var ki üzerinden yıllar geçse de unutulmuyor. Karakterlerin ağzından dökülen şu cümleleri duyunca sahneler gözünün önünde canlanıyor:
Winter is coming (Kış geliyor): Stark hanedanının her an tetikte olmayı hatırlatan o meşhur uyarısı.
Lannisterlar her zaman borcunu öder: Gücü ve intikamı temsil eden sarsılmaz bir slogan.
You know nothing Jon Snow (Hiçbir şey bildiğin yok Jon Snow): Ygritte’in Jon’a karşı söylediği ve hafızalara kazınan o tatlı sert sitem.
Kuzey unutmaz: Sadakat ve intikamın en yalın hali olan Stark vurgusu.
Game of Thrones Hangi Platformdan İzlenir?
