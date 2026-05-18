Büyükannelerimizin “Bizim Zamanımızda Bunları Kullanırdık” Diyerek Anlattığı 12 Geleneksel Tarif

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
Anadolu'nun binlerce yıllık bilgeliği, mutfak dolabından doğal eczaneye uzanan bir yolculukta saklı. Büyükannelerimizin 'benim zamanımda bunları kullanırdık' diyerek aktardığı tarifler, bugün bilim insanlarının laboratuvarlarında inceleniyor. Pekmezle sütten zeytinyağına, papatyadan soğan kabuğuna kadar uzanan bu zenginlik, modern dermatoloji ve etnobotanik araştırmalarıyla yeniden keşfediliyor. 

İşte her biri belirli bir coğrafyada asırlardır uygulanan 12 doğal tarif...

1. Pekmez ve Süt Karışımı: Kış Aylarının En Bilinen Soğuk Algınlığı Tarifi

Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaygın olan bu tarif, 1 su bardağı ılık süte 1 yemek kaşığı üzüm pekmezi karıştırılarak hazırlanır. Gece yatmadan önce içilmesi tavsiye edilir ve çocuklara mutlaka ılık halde verilir. Pekmezdeki doğal şekerler ve B vitaminleri ile sütün protein içeriği birleşerek enerji verir. Modern beslenme uzmanları, bu karışımın soğuk algınlığını tedavi etmediğini ancak hastalık sürecinde vücut direncini destekleyici bir besin takviyesi olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor. Özellikle antibiyotik kullanımı sonrası bağırsak florasının desteklenmesinde probiyotik açıdan zengin süt faydalı olabilir. Ancak laktoz intoleransı olan bireylerde şişkinlik yapabileceği unutulmamalı.

2. Sarımsaklı Yoğurt: Boğaz Ağrısı İlacı

Ege kıyılarından Akdeniz'e kadar geniş bir coğrafyada uygulanan bu yöntemde 1 kase yoğurda 2-3 diş ezilmiş sarımsak karıştırılır ve yavaş yavaş yutkunarak tüketilir. Sarımsağın allicin adlı bileşeni antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve 2019'da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yaptığı çalışmada boğaz enfeksiyonlarına karşı destekleyici etki gösterdiği tespit edilmiştir. Dermatoloji uzmanları, sarımsağın aşırı tüketiminin mide yanmasına yol açabileceğini ve yoğurdun probiyotik içeriğiyle bağırsak sağlığını desteklediğini vurguluyor. Bu tarifin özellikle viral boğaz enfeksiyonlarında antibiyotik ihtiyacını azalttığına dair net kanıt bulunmasa da bağışıklık sistemini güçlendirici bir yardımcı olarak kabul ediliyor. Günde 2-3 kaşık tüketimi yeterli görülüyor.

3. Papatya Buharı: Sinüzit Çözümü

Trakya ve Marmara bölgesinde özellikle ilkbahar aylarında toplanan papatya çiçekleriyle yapılan bu uygulama, 1 litre kaynar suya 3-4 yemek kaşığı kuru papatya eklenerek hazırlanır. Başın üzeri havluyla kapatılarak 10-15 dakika buhar alınır. Papatyada bulunan alfa-bisabolol ve azulen bileşenleri antienflamatuar özellik taşır. Türkiye Etnobotanik Derneği'nin 2021 raporuna göre bu yöntem 67 ilde geleneksel olarak uygulanmakta. Dermatolojistler, buhar terapisinin nazal mukozayı nemlendirdiğini ve sinüs drenajını kolaylaştırdığını doğruluyor ancak aşırı sıcak buharlarda yüz cildi yanık riski taşıdığını uyarıyor. Modern tıp, bu yöntemi sinüzit tedavisine ek destekleyici uygulama olarak kabul ediyor. Haftada 2-3 kez uygulanması öneriliyor.

4. Ihlamur Çayı: Balgam Söktürücü

Karadeniz ve Kuzey Anadolu ormanlarında yetişen ıhlamur ağaçlarının çiçeklerinden hazırlanan bu çay, 1 çay kaşığı kuru ıhlamur çiçeğinin 1 su bardağı kaynar suyla 5 dakika demlendirilmesiyle elde edilir. Günde 2-3 fincan içilmesi tavsiye edilir ve özellikle akşam saatlerinde tüketildiğinde daha etkili olduğuna inanılır. Ihlamurdaki flavonoidler ve uçucu yağlar mukolitik etki göstererek balgamın akışkanlaşmasına yardımcı olur. 2020'de Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin çalışması, ıhlamurun bronş kaslarını gevşetici etkisini kanıtlamıştır. Dermatoloji ve iç hastalıkları uzmanları, bu bitkinin aşırı tüketiminde kalp ritim bozukluğuna yol açabileceğini bildiriyor. Hamilelerde ve küçük çocuklarda hekim gözetiminde kullanılması öneriliyor.

5. Soğan Kabuğu Kompresi: Anadolu Kadınlarının Şişlik Giderici Sırrı

Orta ve Doğu Anadolu'da özellikle yaygın olan bu yöntemde kırmızı soğanın dış kabukları kaynatılarak elde edilen sıvıya temiz bez batırılır ve şiş bölgeye 20 dakika uygulanır. Soğan kabuklarındaki quercetin antioksidanı antienflamatuar özelliktedir. Geleneksel olarak kemik çıkıntıları, ayak bileği burkulmaları ve hafif darbelere bağlı şişliklerde kullanılır. Türkiye Etnobotanik Derneği'nin 2018 alan çalışmasında 42 ilde bu uygulamanın aktif olduğu tespit edilmiştir. Modern dermatoloji, quercetinin cilt bariyerini güçlendirdiğini ancak ciddi yaralanmalarda mutlaka tıbbi müdahale gerektiğini vurgular. Bu kompres yöntemi minör şişliklerde destekleyici olarak günde 2 kez uygulanabilir. Soğan alerjisi olanlar dikkatli olmalı ve cilt üzerinde test yapmalıdır.

6. Hardal Yakısı: Anadolu'nun Bel Ağrısı Tedavisi

İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yaygın bu geleneksel uygulama, 2 yemek kaşığı hardal tozu ile 4 yemek kaşığı ılık su karıştırılarak macun kıvamına getirilir ve temiz bir bezle bel bölgesine sürülür. Cilt yanmasını önlemek için altına zeytinyağı sürülmesi gerekir. Hardaldaki alil izotiyosiyanat bileşiği ciltte hafif tahrişe yol açarak kan akışını artırır ve ağrıyı azaltır. 2017'de Gazi Üniversitesi Fizik Tedavi Bölümü'nün çalışması, hardal yakısının kas ağrılarında kısa süreli rahatlama sağladığını göstermiştir. Dermatolojistler, bu uygulamanın 15 dakikadan fazla tutulmaması ve hassas ciltlerde test edilmesi gerektiğini uyarıyor. Modern fizyoterapi ile birlikte destekleyici kullanılabilir ancak disk hernisi gibi ciddi durumlarda yetersizdir.

7. Zeytinyağı Saç Maskesi: Ege'nin Altın Sıvısı

Ege ve Akdeniz kıyılarında asırlardır uygulanan bu yöntemde 3-4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı hafifçe ısıtılarak saç diplerinden uçlara masaj yapılır ve 1 saat bekletildikten sonra şampuanla durulanır. Zeytinyağındaki oleik asit ve E vitamini saç foliküllerini besler. Türkiye Etnobotanik Derneği'nin derlediği bilgilere göre bu uygulama Aydın, İzmir ve Muğla'da en yaygın şeklidir. Dermatoloji uzmanları, zeytinyağının saç kuruluğunu azalttığını ve saç derisini nemlendirdiğini bilimsel olarak doğruluyor. Ancak yağlı saç tiplerinde aşırı kullanımın gözenek tıkanıklığına yol açabileceğini belirtiyorlar. Haftada 1 kez uygulama optimal sonuç verir. Kimyasal işlem görmüş saçlarda özellikle faydalıdır.

8. Lavanta Yastık Spreyi: Isparta'nın Uyku Getiren Kokusu

Isparta ve çevre illerde lavanta yetiştiriciliğinin yaygın olduğu bölgelerde 10 damla lavanta esansiyel yağı 100 ml damıtık suya karıştırılarak sprey şişesine doldurulur ve yatmadan önce yastığa sıkılır. Lavantadaki linalool ve linalil asetat bileşenleri merkezi sinir sisteminde sakinleştirici etki yaratır. 2016'da İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nün araştırması, lavanta kokusunun uyku kalitesini %23 artırdığını göstermiştir. Dermatolojistler, lavanta yağının doğrudan cilde sürmeden kullanılmasını ve alerjik reaksiyon açısından test edilmesini öneriyor. Bu yöntem ilaçlara alternatif değil destekleyici bir uygulamadır. Kronik uykusuzlukta mutlaka uzman görüşü alınmalı ve lavanta hamilelerde dikkatli kullanılmalıdır.

9. Biberiye Saç Toniği: Akdeniz'in Saç Güçlendirici Formülü

Akdeniz ve Ege sahillerinde doğal olarak yetişen biberiye bitkisinin 2 yemek kaşığı kurutulmuş yaprağı 1 litre suyla 15 dakika kaynatılır, süzülür ve oda sıcaklığına gelince saç yıkandıktan sonra son durulama suyu olarak kullanılır. Biberiyelerin rosmarinik asidi saç foliküllerinde kan dolaşımını artırır. Türkiye Etnobotanik Derneği'nin 2020 verilerine göre Antalya, Mersin ve İzmir'de bu uygulama hala canlı. Dermatoloji literatürü, biberiyelerin androjenik alopeside (erkek tipi saç dökülmesi) destekleyici rol oynadığını göstermektedir. Uzmanlar haftada 2-3 kez uygulamayı öneriyor ancak saç dökülmesinin altta yatan nedeninin mutlaka araştırılması gerektiğini vurguluyor. Biberiye suyu gözle temasından kaçınılmalıdır.

10. Gül Suyu Toniği: Isparta Gülünün Cilt Eşitleyici Gücü

Isparta'nın dünyaca ünlü gül bahçelerinden elde edilen gül suyunun pamukla cilde uygulanması yöntemi, temizleme sonrası sabah-akşam yapılır. 100% saf gül suyu kullanılmalı ve buzdolabında saklanmalıdır. Gül suyundaki fenolik bileşikler antioksidan ve antienflamatuar özellik taşır. 2019'da Ankara Üniversitesi Dermatoloji Kliniği'nin çalışması, gül suyunun cilt pH dengesini düzenlediğini ve kızarıklığı azalttığını kanıtlamıştır. Modern dermatolojistler gül suyunu alkol ve parabensiz tonik alternatifi olarak önermektedir. Hassas ve kuru ciltler için özellikle uygundur. Ancak parfümlü gül suları yerine distile edilmiş olanların tercih edilmesi gerekiyor. Günlük kullanımda herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.

11. Nar Kabuğu Kaynatması: Güneydoğu'nun İshal Kesici Geleneği

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde 1 tane orta boy narın kurutulmuş kabuğu 2 su bardağı suyla 10 dakika kaynatılır, süzülür ve günde 3 kez yarım çay bardağı içilir. Nar kabuğundaki tanenler bağırsak mukozasında sıkılaştırıcı etki yapar. Türkiye Etnobotanik Derneği'nin arşivlerinde Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana'da yaygın kullanımı kaydedilmiştir. Gastroenteroloji uzmanları, tanen içeriğinin ishal durumunu yavaşlatabileceğini ancak dehidrasyon ve elektrolit dengesizliği riskine karşı sıvı tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini uyarıyor. İshalde öncelikle tıbbi değerlendirme yapılmalı ve bu yöntem destekleyici olarak kullanılmalıdır. İki günden uzun süren ishalde mutlaka doktor görülmelidir.

12. Çörekotu Yağı: Anadolu'nun Bağışıklık Destekleyicisi

Özellikle Orta Anadolu ve Karadeniz'de sabah aç karnına 1 çay kaşığı çörekotu yağının 1 yemek kaşığı bal ile karıştırılarak tüketilmesi yaygındır. Çörekotu yağındaki timokinon bileşiği antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahiptir. 2018'de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin araştırması, çörekotuğunun immün sistemi destekleyici etkilerini göstermiştir. Dermatoloji ve iç hastalıkları uzmanları, bu yağın aşırı tüketiminde mide rahatsızlığı yapabileceğini ve hamilelerde kullanımının kontrendike olduğunu belirtiyor. Günlük dozun 1 çay kaşığını geçmemesi öneriliyor. Kronik hastalığı olanlar ve ilaç kullananlar hekim danışmalıdır. Çörekotu yağı kalitesi ve saflığı önemlidir.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
