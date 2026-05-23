Kurban Bayramı Trafiği Başladı: Köprülerde ve Otoyollarda Yoğunluk Arttı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.05.2026 - 13:29
Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu ve Osmangazi Köprüsü’nde yoğunluğa neden oldu. İstanbul çıkışında özellikle köprü bağlantı yolları ile otoyolların Bolu, Kocaeli, Sakarya ve Düzce kesimlerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışının yer yer durma noktasına geldiği görüldü.

Bayram trafiğinin artmasıyla birlikte polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, sürücülere hız limitlerine uyulması, takip mesafesinin korunması ve yorgun şekilde direksiyon başına geçilmemesi konusunda kritik uyarılarda bulundu.

Dokuz günlük tatil trafikle başladı.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen binlerce vatandaşın aynı anda yola çıkmasıyla birlikte İstanbul’da bayram trafiği erken saatlerde etkisini göstermeye başladı. Kentin ana arterleri, otoyol bağlantıları ve köprü güzergahlarında kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, sürücüler trafikte uzun süre ilerlemekte zorlandı.

Özellikle İstanbul-İzmir Otoyolu’nun en kritik geçiş noktalarından biri olan Osmangazi Köprüsü güzergahında araç yoğunluğu dikkat çekti. Artan araç sayısı nedeniyle trafik akışı zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul yönünde ise ulaşımın normal seyrinde devam ettiği gözlendi.

Bazı yollar kilitlendi.

İstanbul ve çevre illerden yola çıkan sürücülerin yoğunluğu nedeniyle, “İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı” olarak bilinen Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikametinde trafik hareketliliği arttı. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu kesimlerinde araç yoğunluğu nedeniyle ulaşım zaman zaman yavaşladı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Anadolu Otoyolu’na bağlandığı Hendek-Akyazı hattında yoğunluk dikkat çekti. Özellikle Akyazı gişeleri çevresinde oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle trafik akışı yer yer durma noktasına geldi.

Düzce geçişinde ise Gümüşova rampaları, Elmacık, Gölyaka, Bataklı Çiftlik, Beyköy, Sinirci, Kaynaşlı, Üçköprü ve Sarıçökek mevkileri ile viyadüklerde araçlar düşük hızla ilerlemek zorunda kaldı. Bayram trafiğinin etkisiyle sürücüler bölgede uzun süre trafikte kaldı.

Bolu kesiminde bulunan viyadükler, Bolu Dağı Tüneli, Abant kavşağı, Köroğlu rampası, Dörtdivan mevkisi ile Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda zaman zaman yoğunluk yaşansa da ulaşımın genel olarak akıcı şekilde sürdüğü gözlendi.

D-100 Karayolu kazalar sebebiyle

Güzergahlarda zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları ve araç arızaları, trafik akışını daha da yavaşlatıyor. Otoyolda yaşanan aksamalar nedeniyle trafik ekipleri bazı araçları alternatif güzergahlara yönlendirirken, D-100 kara yolunun Ankara yönünde de yer yer yoğunluk ve duraksamalar yaşanıyor.

Bayram yolculuğunda olası kazaların önüne geçebilmek için trafik ekipleri denetimlerini artırdı. Kritik noktalarda görev yapan ekipler, sürücülere hız limitlerine uyulması, emniyet kemeri kullanılması ve takip mesafesinin korunması konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Yetkililer ayrıca, sürücülerin uykusuz ve yorgun şekilde yola çıkmamaları gerektiğini vurguluyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
