Hastaneden Çıkan İbrahim Tatlıses Son Haliyle Gündem Oldu

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.05.2026 - 13:29
Geçirdiği ağır enfeksiyon ve safra kesesi ameliyatının ardından taburcu olan İbrahim Tatlıses'in son hali gündem oldu. Sanatçı dostu Mahmut Tuncer'in hastane çıkışında sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta usta sanatçının değişimi dikkat çekti.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ve ardından gelen fiziksel değişimiyle magazin dünyasının ilk sırasına yerleşti.

Yurt dışı konser dönüşü İstanbul'daki evinde rahatsızlanan ve 7 Nisan'da geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan Tatlıses, tedavi sürecinde bir de safra kesesi ameliyatı geçirdi. 

22 Nisan'da taburcu olan ünlü türkücünün hastane sonrası paylaşılan ilk fotoğrafları, yaşadığı büyük değişimi gözler önüne serdi.

Zorlu tedavi sürecinin ardından taburcu olan İbrahim Tatlıses’i hastane çıkışında yakın dostu Mahmut Tuncer yalnız bırakmadı.

Tatlıses’in önceki dönemlere göre bir hayli zayıflamış hali dikkat çekerken, Tuncer o anları sosyal medya hesabından esprili bir notla paylaştı. Mahmut Tuncer, İmparator'un son halini gösteren fotoğrafın altına şu notu düştü:

'28 lahmacun ve 1 yumurtalı köftemizle hastane serüveni sona erdi. Ağabeyim hastaneden taburcu oldu, Allah bir daha düşürmesin.'

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
