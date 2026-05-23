article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye ile KKTC Arasında Tarihi Proje! 97 Kilometrelik Boru Hattı Kuruluyor

Türkiye ile KKTC Arasında Tarihi Proje! 97 Kilometrelik Boru Hattı Kuruluyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.05.2026 - 13:53
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yavru Vatan'ın elektrik ihtiyacının karşılanması için Türkiye ile KKTC arasında doğal gaz boru hattı kurulacağını açıkladı. 97 kilometrelik hattın Alanya'dan KKTC'ye ulaşacağını belirten Bakan Bayraktar, projenin 2028'de hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enerjide yapılan çalışmalardan bahseden Bakan Bayraktar, KKTC için planlanan projeleri aktardı. Bayraktar, KKTC'nin elektrik ihtiyacının karşılanması için bir elektrik iletim hattı ve bir de doğal gaz boru hattı projesi geliştirdiklerini açıkladı.

Çok uzun zamandır KKTC'nin ihtiyaç duyduğu elektriğin Türkiye'den oraya gitmesiyle alakalı üzerinde çalışılan bir kablo projesi olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, 'Ada bize 70-80 kilometrelik bir mesafede ve maalesef şu anda adada fosil yakıtla elektrik üretiliyor. Bunun çevresel etkilerini göz ardı etmemek lazım. Arz güvenliğinde zaman zaman sıkıntılar da olabiliyor. Çünkü adanın da elektrik ihtiyacı artmaya devam ediyor. Biz bunu sağlamak adına iki tane proje geliştirdik. Bunlardan bir tanesi, elektrikle adayı beslemek. Bir diğeri de aslında biraz daha stratejik ve biraz daha büyük bir proje; adaya doğal gaz götürmek. KKTC ile Türkiye'ye baktığınızda, arada bizim şu anda öngördüğümüz 97 kilometrelik bir doğal gaz boru hattına ihtiyaç var. Alanya'dan başlayan bir boru hattıyla beraber adaya ulaşmak istiyoruz' şeklinde konuştu.

Alparslan Bayraktar, KKTC'ye doğal gaz ulaştırarak sıvı yakıt kullanan santrallerin daha çevreci bir sisteme dönüştürülmesinin hedeflendiğini belirtti. Bayraktar, Akdeniz'de muhtemel doğal gaz keşiflerinin de ileride KKTC üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya taşınabileceğini ifade ederek, mühendislik çalışmalarının bu yıl tamamlanmasının, boru hattı projesinin ise 2028'de hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın