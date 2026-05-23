Türkiye ile KKTC Arasında Tarihi Proje! 97 Kilometrelik Boru Hattı Kuruluyor

Enerjide yapılan çalışmalardan bahseden Bakan Bayraktar, KKTC için planlanan projeleri aktardı. Bayraktar, KKTC'nin elektrik ihtiyacının karşılanması için bir elektrik iletim hattı ve bir de doğal gaz boru hattı projesi geliştirdiklerini açıkladı.

Çok uzun zamandır KKTC'nin ihtiyaç duyduğu elektriğin Türkiye'den oraya gitmesiyle alakalı üzerinde çalışılan bir kablo projesi olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, 'Ada bize 70-80 kilometrelik bir mesafede ve maalesef şu anda adada fosil yakıtla elektrik üretiliyor. Bunun çevresel etkilerini göz ardı etmemek lazım. Arz güvenliğinde zaman zaman sıkıntılar da olabiliyor. Çünkü adanın da elektrik ihtiyacı artmaya devam ediyor. Biz bunu sağlamak adına iki tane proje geliştirdik. Bunlardan bir tanesi, elektrikle adayı beslemek. Bir diğeri de aslında biraz daha stratejik ve biraz daha büyük bir proje; adaya doğal gaz götürmek. KKTC ile Türkiye'ye baktığınızda, arada bizim şu anda öngördüğümüz 97 kilometrelik bir doğal gaz boru hattına ihtiyaç var. Alanya'dan başlayan bir boru hattıyla beraber adaya ulaşmak istiyoruz' şeklinde konuştu.

Alparslan Bayraktar, KKTC'ye doğal gaz ulaştırarak sıvı yakıt kullanan santrallerin daha çevreci bir sisteme dönüştürülmesinin hedeflendiğini belirtti. Bayraktar, Akdeniz'de muhtemel doğal gaz keşiflerinin de ileride KKTC üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya taşınabileceğini ifade ederek, mühendislik çalışmalarının bu yıl tamamlanmasının, boru hattı projesinin ise 2028'de hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi.