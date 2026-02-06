onedio
7 - 13 Şubat 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
06.02.2026 - 17:23

7 - 13 Şubat 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 7 Şubat 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 gr 152 TL

  • Yörsan Tam Yağlı Beyaz Peynir 750 gr 165 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 165 TL

  • Peynes SÜzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 159 TL

  • Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 265 TL

  • Hasata Gönen Baldo Pirinç 2 Kg 229,50 TL

  • Piliç Kokteyl Sosis 500 gr 65 TL

  • Piliç Salam 850 gr 79,50 TL

  • Piliç Döner 500 gr 109 TL

  • Seyidoğlu Yaz Helvası 350 gr 65 TL

  • Nissin Noodle Yakisoba Japon Sos 83 gr 18 TL

Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü 36'lı 155 TL

  • Bingo Toz Deterjan 10 Kg 419 TL

  • Miss Bulaşık Deterjanı 1 Litre 52,50 TL

  • Miss Arap Sabunu 1 Litre 52,50 TL

  • Cif Banyo / Mutfak Krem Temizleyici 750 ml 74 TL

  • Domestos Ultra Çamaşır Suyu 750 ml 55,50 TL

  • Calgon Kireç Önleyici 250 ml 120 TL

  • Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml 75 TL

  • Vernel Yumuşatıcı 3 Litre 99 TL

  • Yumoş Extra Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 139 TL

  • Fax Sıvı Sabun 3 Litre 89 TL

  • Clear Men Şampuan Çeşitleri 350 ml 149 TL

  • Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası 115 TL

  • Emation / Fa / Blade Roll-on Çeşitleri 50 ml 75 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Torku Dana Kangal Sucuk 450 gr 279 TL

  • Torku / Yörsan %0,5 Yağlı Süt 4x1 Litre 119,50 TL 

  • Papia 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 105 TL

  • Torku Fındık Kremalı Çıtır Gofret 79,50 TL

Tazenin Yıldızları

