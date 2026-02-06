BİM'e Elektrikli Tek Gözlü Ocak Geliyor! 13 Şubat 2026 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
13 Şubat 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TCL 65" Ultra HD Google Tv 32.990 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Chef's Çelik Sahan Seti 1.150 TL
Kütahya Porselen 18 Parça Rölfeyli Porselen Yemek Takımı 1.350 TL
Ören Bayan Favori Yumak 3'lü 99 TL
Çiçek Bloklar 249 TL
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın