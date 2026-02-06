onedio
BİM'e Elektrikli Tek Gözlü Ocak Geliyor! 13 Şubat 2026 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
06.02.2026 - 09:40

13 Şubat 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

TCL 65" Ultra HD Google Tv 32.990 TL

  • TCL 43' Full HD QLED Android Tv 13.490 TL

  • Samsung A16 Cep Telefonu 9.350 TL

  • Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak 3.490 TL

  • Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.590 TL

  • Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 799 TL

  • Fakir Silvino El Blenderı 790 TL

  • Fakir Spinmix Doğrayıcı 1.190 TL

  • Rexon Şarjlı Saç ve Sakal Tıraş Makinesi 649 TL

  • Polosmart Siyah Nokta Temizleyici 329 TL

  • Polosmart Şarjlı Kaş Düzeltici 450 TL

  • Polosmart Şarjlı El Ayak Bakım Seti 290 TL

  • Polosmart Diş Fırçası Çeşitleri 690 TL

  • Polosmart Led Işıklı Ayna 175 TL

  • Polosmart Led Işıklı Cımbız 99 TL

  • Polosmart Yüz Masaj Cihazı 699 TL

  • Polosmart Yüz ve Boyun Bakım Cihazı 590 TL

Chef's Çelik Sahan Seti 1.150 TL

  • Chef's Çelik Derin Tencere 569 TL

  • Chef's Çelik Karnıyarık Tencere 719 TL

  • Çok Amaçlı Kamp Bıçağı 599 TL

  • Çok Amaçlı Kamp Aleti 829 TL

  • Chef's Pro Kapaklı Kavurma Sacı 529 TL

  • Tek Fiyat Banyo Ekipmanları 75 TL

  • Siyah Kancalı Askı Raylı Sepet 179 TL

  • Kase Seti 3'lü 159 TL

  • Okyanus Tek Fiyat Plastik Çeşitleri 39 TL

  • Yumuşak Tabanlı Saklama Kabı Seti 3'lü 79 TL

  • Ayarlanabilir Çekmece İçi Organizer Set 4'lü 119 TL

  • Desenli Kapaklı Saklama Kutusu 75 TL

  • Okyanus Banyo Seti 149 TL

  • Okyanus Yoğurt Süzme Kabı 229 TL

  • Desenli Kahve Bardağı 500 ml 20 TL

  • Kapaklı Hamur Leğeni 119 TL

  • Kapaklı Silikon Buzluk 39 TL

Kütahya Porselen 18 Parça Rölfeyli Porselen Yemek Takımı 1.350 TL

  • Hosse Kalp Şekilli Döküm Tencere 1.490 TL

  • Rakle Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 2'li 99 TL

  • Benante Bambu Kapaklı Desenli Kupa 189 TL

  • Benante Porselen Kaşık Seti 6'lı 65 TL

  • Benante Desenli Rimli Kahve Fincan Seti 279 TL

  • Benante Cam Kesme Tablası 109 TL

  • Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 199 TL

  • Pirge Hamur Kazıyıcı / Pizza Ruleti / Pasta Bıçağı 159 TL

  • Paşabahçe Kahve Yanı Su Bardağı 4'lü 249 TL

  • Paşabahçe Echo Su Bardağı 3'lü 79 TL

  • Paşabahçe Echo Meşrubat Bardağı 3'lü 89 TL

  • Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 175 TL

  • Desenli Rimli Tepsi 99 TL

  • Rendeli Narenciye Sıkacağı 119 TL

  • Okyanus Silikon Set 3'lü 149 TL

  • Pasta / Kek Borcam Taşıma Kabı 149 TL

Ören Bayan Favori Yumak 3'lü 99 TL

  • Ören Bayan Caipo Yumak 3'lü 119 TL

  • Mini Amugurumi Anahtarlık Kiti 59 TL

  • Punch Nakış Seti 245 TL

  • Küçük Kanaviçe Kiti 99 TL

  • Keçe Arkadaş Kiti 39 TL

  • Amigurumi Softie Kiti 139 TL

  • Suda Eriyen Tela 3'lü 39 TL

  • Casilli Kadın Termal Tayt 209 TL

  • Erkek Eşofman Altı 239 TL

  • Fileli Dikişsiz Büstiyer 129 TL

  • Fermuarlı Büstiyer 139 TL

  • Penti Opak Külotlu Çorap 139 TL

  • Kadın Havlu Çorap 45 TL

  • Pötikare Masa Örtüsü 125 TL

  • Pvc Masa Örtüsü 159 TL

  • Molinella Yastık Kılıfı 79 TL

  • Kapı Altı Rüzgar Önleyici 45 TL

  • Kadın Soket Çorap 3'lü 79 TL

  • Erkek Soket Çorap 3'lü 79 TL

  • Ev İçi Örme Patik 69 TL

  • Taşlı Zikirmatik 55 TL

  • Tesbih - Taşlı Zikirmatik Set 89 TL

  • Cam Boncuklu Tesbih 55 TL

  • Kutulu Tesbih 35 TL

  • İncili Tesbih Seccade Set 169 TL

  • Kadife Seccade 189 TL

  • Desenli Seccade 99 TL

  • Düz Dikişsiz Bone 49 TL

  • Fırfırlı Dikişsiz Bone 65 TL

  • Yazma 89 TL

  • Flamlı Eşarp 85 TL

Çiçek Bloklar 249 TL

  • Ahşap Langırt Oyunu 799 TL

  • Desenli Kalem Kutu 109 TL 

  • Yükselen Zeka Panobig Dev Çizgiler Kitabım 299 TL

  • Çekçekli Market Arabası 289 TL

  • Tekli Oyun Hamuru 25 TL

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
