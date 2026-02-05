onedio
ŞOK'a Dijital Bateri Seti Geliyor! 7 Şubat 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
05.02.2026 - 11:31 Son Güncelleme: 05.02.2026 - 12:16

ŞOK 7 - 10 Şubat 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 7 - 10 Şubat 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Çek Bırak Spor Araba 100 TL

Çek Bırak Spor Araba 100 TL

  • Sevimli Popit 149 TL 

  • Metal Renk Değiştiren Araçlar 75 TL 

  • Soft Blast Nişancı Beta 299 TL 

  • Balık Tutma Seti 100 TL

  • Yazar Kasa 299 TL 

  • Oyuncak Fileli Puset 169 TL 

  • Pilsan Double Blocks İş Makinesi Serisi 249 TL 

  • Oyun Hamuru 10'lu 149 TL 

  • Chef Tepsi Hamburger Seti 169 TL 

  • Melisa'nın Arabası 199 TL 

  • Cry Babies Magic Tears Bebek 499 TL 

  • Masha and the Bear Figür 499 TL 

  • Düğmeli Top 100 TL 

  • Sürpriz Rugby Topu 75 TL 

  • 3'lü Pelüş Top 179 TL 

  • Büyük Yarış Arabası 179 TL 

  • Batman Spor Motosiklet 169 TL 

  • Batman Figür 379 TL

  • Toys Direksiyon 149 TL

  • Fun Fun Puzzle 249 TL

50 TL ve üzeri indirimlerde;

  • Tchibo Gold Selection Çözünebilir Kahve Ekonomik Paket 190 TL

  • 100'lü Sleepy Easy Clean Yüzey Temizlik Havlusu Çeşitleri 60 TL 

  • 325 gram Anavarza Bal Akıllı Kapak 199 TL 

  • 170 gram Ülker Albeni Kurabiyem 59 TL 

  • 350 ml Dove Yoğun Onarıcı Şampuan 99 TL

Bubble Supersoft Halı 799 TL

Bubble Supersoft Halı 799 TL

  • Dinarsu Tek Kişilik Lastikli Alez 249 TL 

  • Dinarsu Çift Kişilik Lastikli Alez 299 TL 

  • Visco Dolgulu Yastık 249 TL

  • Tek Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 199 TL 

  • Çift Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 249 TL

  • Sarar Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 229 TL 

  • Sarar Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 249 TL 

  • Bambu Kapaklı Küçük Boy Kutu 279 TL 

  • Bambu Kapaklı Orta Boy Kutu 299 TL 

  • Bambu Kapaklı Büyük Boy Kutu 349 TL 

  • Banyo Matı 79,95 TL 

  • Kadın / Erkek Kaydırmaz Terlik 100 TL

Ev tekstilinde yer alan %50'ye varan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

JWIN Çekiç Aksiyonlu Kapaklı 88 Tuşlu Piyano 15.990 TL

JWIN Çekiç Aksiyonlu Kapaklı 88 Tuşlu Piyano 15.990 TL

  • Dijital Bateri Seti 11.490 TL

  • Tuş Hassasiyetli 61 Tuşlu Org 3.190 TL

Samsung Galaxy A17 10.299 TL

Samsung Galaxy A17 10.299 TL

  • Mi Watch 2 Akıllı Saat 8.999 TL

  • Lenovo S2 Akıllı Saat 899 TL

  • Apple 20W USB-C Güç Adaptörü 799 TL

  • Tefal X-Force Flex Dik Süpürge 13.499 TL

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
