10 Şubat 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 10 Şubat 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
03.02.2026 - 11:04

10 Şubat Salı 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Jenny&Willy Bebek Bezi Aylık Paket 329 TL

  • Girly Talk Ve Q5 Parfüm Kadın Erkek 100 ml 350 TL

  • Alo Toz Deterjan 345 TL

  • Doa Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 95 TL

  • Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 1000 ml 85 TL

  • Quickdish Rulo Bambu Bez 189 TL

  • Hypo Jel Lavabo Açıcı 49 TL

  • Porçöz Leke Çıkarıcı Sprey 750 ml 72,50 TL

  • Domestos Köpük Gücü 450 ml 79 TL

  • Uni Baby Aile Islak Havlu 3x52’li 59 TL

  • Bambu Tuvalet Kağıdı Solo 75 TL

  • Solo Bambu Kağıt Havlu 87,50 TL

  • Selpak Go Çek Al Havlu 19,50 TL

  • Kotex Hijyenik Ped Gece Natural 75 TL

  • Soft Cepli Sunum Peçete 33x40 Cm 39,50 TL

  • Protex Desenli Pişirme Kağıdı 37x42 Cm 49 TL

  • Duru Katı Sabun Duş 600 gr 99 TL

  • Dushy Duş Jeli 1000 ml 79 TL

  • Powerdent Diş Fırçası Misvak 39 TL

  • Lip Balm 79 TL

  • Lip Oil Black Cherry 179 TL

  • Lip Gloss No 201-203-253 169 TL

  • Dudak Kalemi No 02-06 95 TL

  • Oje 55 TL

  • Göz Farı Moonlit 51 219 TL

  • Maskara 3D Mascara 179 TL

  • Shela Deodorant Kadın 75 TL

  • Capitol Deodorant Erkek 75 TL

  • Naturalove Makyaj Fırçası Seti 349 TL

  • Naturalove 2’li Makyaj Süngeri Ve Sünger Tutucu Seti 99 TL

  • Naturalove 12’li Mini Parmak Makyaj Puf Sünger Seti 69 TL

  • Naturalove 4’lü Pudra Fondöten Süngeri Seti 49 TL

  • Celenes Leke Giderici Ve Aydınlatıcı Tonik 200 ml 129 TL

  • Celenes Yüz Yıkama Jeli 250 ml 159 TL

  • Okey Prezervatif Ekstra Zevk 119 TL

  • Girly Talk Vücut Spreyi 90 ml 69 TL

Safya Ayçiçek Yağı 5 Litre 389 TL

  • Çağlayanlar Un İnce Elek 5 kg 99,50 TL

  • Efsane Osmancık Pirinç 5 kg 335 TL

  • Efsane Kırık Pirinç 1 kg 29,50 TL

  • Saban Nohut 2,5 kg 135 TL

  • Saban Kırmızı Mercimek 2,5 kg 115 TL

  • Saban Bulgur Çeşitleri 2,5 kg 65 TL

  • Cardella Makarna Çeşitleri 500 gr 14,50 TL

  • Ekmecik Çorbalık Erişte 500 gr 37,50 TL

  • Cem Siyah Zeytin 201-260 Adet/Kg 1400 gr 375 TL

  • Kaanlar Yeşil Zeytin Çeşitleri 900 gr 199 TL

  • Balparmak Yayla Ve Ova Çiçek Balı 850 gr 395 TL

  • Bizim Margarin Paket 4x250 gr 135 TL

  • Tukaş Domates Salçası 1650 gr 129 TL

  • Chef Alberto Tortilla Lavaş Ekmeği 900 gr 30 Cm 69 TL

  • Erbaa Salamura Asma Yaprağı 500 gr 179 TL

  • Filiz İrmik 500 gr 29 TL

  • Dr. Oetker Tatlı Çeşitleri 57,50 TL

  • Tukaş Ketçap 1 kg Ve Mayonez 840 gr Set 95 TL

  • Tatlan Teneke Helva Çeşitleri 860 gr 139 TL

  • Gesaş 2’li Set Üzüm Pekmezi Ve Tahin 400+300 gr 145 TL

  • Merko Gusdo Rendelenmiş Domates 700 gr 34,50 TL

  • Fide Ton Balığı 3x160 gr 129 TL

  • Knorr Tavuk Bulyon 24’lü 240 gr 55 TL

Züber Nutzilla Kakaolu Fındık Kreması 315 gr 384 TL

  • Haribo Mega Mix Karışık Yumuşak Şeker 360,5 gr 89 TL

  • Torku Frema Kakaolu Fındıklı Krema 1000 gr 159 TL

  • Çotonak Ballı Yer Fıstığı Ezmesi 300 gr 139 TL

  • Eti Pastamia Sütlü Ballı Ve Cevizli Dilim Pasta 27,5 gr 19,75 TL

  • Eti Browni İntense Gold Mini 135 gr 65 TL

  • Bebeto Karışık Meyve Aromalı Yumuşak Şeker 228 gr 49 TL

  • Cheetos Mısır Çerezi Antep Fıstığı Tadında 75 gr 29 TL

  • Patito Patates Cipsi Parmesan Peyniri Aromalı 135 gr 31 TL

  • Lays Patates Cipsi Karides Kokteyl Sos Tadında 125 gr 45 TL

  • Cipso Patates Cipsi Bruschetta Aromalı 125 gr 42,50 TL

  • Patos Critos Mısır Çerezi Peynir Aromalı 115 gr 34,50 TL

  • Party Patlamış Mısır 40 gr 15 TL

  • Cc Kırmızı Kadife Kalp Şekilli Mozaik Pasta Çikolata 300 gr 48 TL

  • Chef Mr. Bird Kalp Şekilli Tereyağlı Kurabiye 400 gr 89 TL

  • Nutova Yerli Dakota Çekirdek 400 gr 42 TL

  • Züber Meyve Topu Kakao Parçacıklı 80 gr 59 TL

  • Delly Meyve Bar Karamürver Özütlü 35 gr 35 TL

  • Züber Kuruyemiş Bar Yer Fıstıklı 30 gr 34,50 TL

  • Pastamilan 3 Katlı Pasta Keki Çeşitleri 300 gr 85 TL

  • Miskos Sade Ve Kakaolu Pişmaniye 150 gr 49 TL

  • Miskos Çekme Helva Çeşitleri 240 gr 79 TL

  • Miskos Kakao Kaplamalı Pişmaniye 200 gr 79 TL

  • Miskos Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 220 gr 79 TL

İndirimde yer alan Züber ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

