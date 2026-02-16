onedio
ŞOK'a Elektrikli Semaver Geliyor! 18 Şubat 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
16.02.2026 - 17:21

ŞOK 18 - 24 Şubat 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 18 - 24 Şubat 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

Ramazan ayına özel süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

👇🏽

👇🏽

Uzaktan Kumandalı Akrobatik Araba 499 TL

Uzaktan Kumandalı Akrobatik Araba 499 TL

  • Çek Bırak Metal Araba 59,95 TL

  • Friends 500 Parça Puzzle 149 TL

Çok sevilen oyuncaklarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Kiwi Elektrikli Semaver 1.699 TL

Kiwi Elektrikli Semaver 1.699 TL

  • Kiwi Işıklı Su Isıtıcısı 799 TL 

  • Arzum Starblend Multi Blender Seti 2.199 TL 

  • Fakir Kişisel Filtre Kahve Makinesi 1.250 TL 

  • Sinbo Tost Makinesi 599 TL 

  • Kiwi Doğrayıcı 699 TL 

  • Kreuzer Buharlı Kırışık Giderici 675 TL 

  • Torima Tavşan Figürlü Wireless Mouse 249 TL 

  • Philips Led Bulb 8W 79,50 TL 

  • Everest Dijital Yazı Tahtası 90 TL 

  • S-Link Ledli Işıldak 249 TL

Bianco Lucci Düğmeli Baklava Desen Kazak 459 TL

Bianco Lucci Düğmeli Baklava Desen Kazak 459 TL

  • Leopar Desenli Kazak 459 TL 

  • Kadın Çizgili Triko Kazak 459 TL

  • Kadın Pijama Takımı 399 TL

  • Kadın Kadife Takım 399 TL 

  • Kadın Tayt 119 TL 

  • Koltuk Örtüsü 149 TL 

  • Dinarsu Bubble Kırlent Kılıfı 119 TL 

  • Peluş Kulaklık 129 TL 

  • Tam Otomatik Şemsiye 199 TL 

  • Penti Fit 15 Külotlu Çorap 100 TL 

  • Penti Fit 15 Pantolon Çorabı 44,95 TL 

  • Tek Fiyat Askı Çeşitleri 50 TL 

  • Gezer Terlik Çeşitleri 100 TL

Kumsal Sahan 299 TL

Kumsal Sahan 299 TL

  • Kumsal Koçerola 299 TL 

  • Kumsal Tava 299 TL 

  • Emaye Kek Kalıbı 119 TL

  • Emaye Tart Kalıbı 119 TL 

  • Emaye Fırın Tepsisi 175 TL 

  • 6'lı Safir Tatlı Çatalı 249 TL 

  • 6'lı Safir Yemek Çatalı 299 TL 

  • 6'lı Saifr Çay Kaşığı 199 TL 

  • 4'lü Cam Saklama Kabı 119 TL 

  • 2'li Metal Standlı Yağlık 149 TL

  • Silikon Servis Seti 329 TL 

  • Silikon Vantuz Kapak 100 TL 

  • 6'lı Silikon Kapak Seti 149 TL

  • Luminarc Temperli Kase 100 TL 

  • Çift Renk Çemberli Badya 50 TL 

  • 3'lü Saklama Kabı Seti 149 TL

  • 6'lı Rooc Bıçak Seti 100 TL 

  • 3'lü Rooc Çok Amaçlı Makas Seti 119 TL 

  • 1 litre Cam Kapaklı Kavanoz 100 TL 

  • 0,5 litre Cam Kapaklı Kavanoz 75 TL 

  • 0,75 litre Cam Kapaklı Kavanoz 85 TL 

  • Poşetlik 100 TL 

  • 3 Parça Banyo Aksesuarı 129 TL

Devran Metalli Kitaplık 3.399 TL

Devran Metalli Kitaplık 3.399 TL

  • Lorven Çekmeceli Aynalı Puflu Makyaj Masası 4.499 TL

  • Sonay 4 Bölmeli Kitaplık 999 TL

  • Azer 2 Kapaklı Raflı Tv Ünitesi 1.899 TL

  • Simay 4 Katlı Sepetli Oyuncak Dolabı 849 TL

Torima Tiftik Temizleme Makinesi 509 TL

Torima Tiftik Temizleme Makinesi 509 TL

  • Torima Titreşimli Şarjlı Sporcu Masaj Aleti 429 TL

  • Buharlı Taşınabilir Seyahat Ütüsü 849 TL

  • IPL Lazer Epilasyon Aleti 1.699 TL

  • Philips Magsafe Powerbank 1.499 TL

  • Mi Microwave 20 Lt Mikrodalga Fırın 4.499 TL

  • Arzum Sultane Izgara ve Tost Makinesi 2.399 TL

  • Emsan Chef Stand Mikser 4.399 TL

