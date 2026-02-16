ŞOK'a Elektrikli Semaver Geliyor! 18 Şubat 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 18 - 24 Şubat 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 18 - 24 Şubat 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haftanın Fırsatları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏽
Uzaktan Kumandalı Akrobatik Araba 499 TL
Kiwi Elektrikli Semaver 1.699 TL
Bianco Lucci Düğmeli Baklava Desen Kazak 459 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kumsal Sahan 299 TL
Devran Metalli Kitaplık 3.399 TL
Torima Tiftik Temizleme Makinesi 509 TL
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın