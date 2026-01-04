onedio
3 Hafta Önce Boşanmaya Karar Vermişlerdi: Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan Barıştı!

3 Hafta Önce Boşanmaya Karar Vermişlerdi: Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan Barıştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.01.2026 - 17:40

3 hafta çönce 3.5 aylık evliliklerini sonlandırmaya karar verdiklerini duyuran Mehmet Ali Erbil ve kendinden 40 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan barıştı!

İkili, barıştıklarını canlı yayında duyurdu...

Mehmet Ali Erbil, ağustos ayında 6. kez nikah masasına oturmuştu, mutlaka görmüşsünüzdür!

Mehmet Ali Erbil, ağustos ayında 6. kez nikah masasına oturmuştu, mutlaka görmüşsünüzdür!

Televizyon ekranlarının en tartışmalı isimlerinden biri olan, sivri dili ve bel altı esprileriyle sık sık gündeme oturan Mehmet Ali Erbil, tarihindeki altıncı evliliği kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la yapmıştı. 

28 Ağustos 2025’te Sarıyer’deki evlerinde sade bir nikahla evlenen çift, daha ilk başından toksik 'aşklarıyla' dikkat çekmişti. Sık sık kavga eden, kavga etti mi ne birbiri hakkında ağza alınmayacak ne varsa söyleyen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, ilişkiyi çok net bitirdiklerini söyledikten birkaç ay sonra yıldırım nikahı kararı almıştı.

Nikah ne kadar çabuk olduysa boşanma haberi de o kadar çabuk geldi!

Nikah ne kadar çabuk olduysa boşanma haberi de o kadar çabuk geldi!

3 hafta önce, 3.5 aydır evli olan Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın boşanmaya karar verdiği iddia edilmişti. 

Çifte yakın kaynaklar, evlilikten önce mal ayrılığı esaslı bir evlilik sözleşmesi imzalandığını; yani tarafların birbirlerinden nafaka veya mal talebinde bulunamayacak şekilde masaya oturduğunu aktarmıştı.

2. Sayfa'nın haberine göre; Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil'in büyük yaş farkının getirdiği fikir ayrılıkları ve bitmek bilmeyen tartışmalar nedeniyle boşanma kararı aldığı ortaya çıkmıştı.

Şaşırır mısınız? Bilemiyoruz... İkili, geçtiğimiz saatlerde barıştığını canlı yayında duyurdu. Gülseren Ceylan, "Bu hayatta beni en çok Mali'nin sevdiğini biliyorum" açıklamasında bulundu...

