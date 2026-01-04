3 Hafta Önce Boşanmaya Karar Vermişlerdi: Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan Barıştı!
3 hafta çönce 3.5 aylık evliliklerini sonlandırmaya karar verdiklerini duyuran Mehmet Ali Erbil ve kendinden 40 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan barıştı!
İkili, barıştıklarını canlı yayında duyurdu...
Mehmet Ali Erbil, ağustos ayında 6. kez nikah masasına oturmuştu, mutlaka görmüşsünüzdür!
Nikah ne kadar çabuk olduysa boşanma haberi de o kadar çabuk geldi!
Şaşırır mısınız? Bilemiyoruz... İkili, geçtiğimiz saatlerde barıştığını canlı yayında duyurdu. Gülseren Ceylan, "Bu hayatta beni en çok Mali'nin sevdiğini biliyorum" açıklamasında bulundu...
