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Kocasının Kel Olduğunu Evlendikten Sonra Öğrendi: Şikayetçi Oldu

Kocasının Kel Olduğunu Evlendikten Sonra Öğrendi: Şikayetçi Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 15:49
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Hindistan'ın Noida kentinde yaşayan Lavika Gupta, eşi Sanyam Jain'in kel olduğunu ve bunu peruk takarak gizlediğini evlendikten sonra öğrendiğini öne sürerek polise şikayette bulundu. Ocak 2026'da gündeme gelen şikayette kadın, eşinin eğitimi ve geliri konusunda da yanıltıldığını iddia etti.

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Kadın, peruğu düğün gecesi fark ettiğini söylüyor

Kadın, peruğu düğün gecesi fark ettiğini söylüyor

Çift 16 Ocak 2024'te evlendi. Gupta, evlilik öncesinde kendisine gür saçlı bir damat vaat edildiğini, yalnızca hafif saç dökülmesinden söz edildiğini anlattı. Kadın, gerçeği düğün gecesi eşi peruğunu çıkardığında öğrendiğini ileri sürdü.

Gupta, saç durumunun bilerek gizlendiğini ve ciddi şekilde aldatıldığını savunuyor. Bisrakh polis karakoluna yapılan şikayette eşinin yanı sıra dört aile üyesi de suçlandı.

Eğitim ve gelir konusunda da yanıltıldığını iddia ediyor

Eğitim ve gelir konusunda da yanıltıldığını iddia ediyor

Gupta, eşinin özgeçmişinde ticaret alanında lisans diploması olduğu yazmasına rağmen yalnızca lise mezunu olduğunu öne sürdü. Kadın, eşinin yıllık gelirini de 1,8 milyon rupi, yaklaşık 20 bin dolar olarak abarttığını iddia ediyor.

Bir polis yetkilisinin basına verdiği bilgide, Gupta'nın şikayetinde yurt dışı gezisinde eşinin kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ve Tayland'dan Hindistan'a esrar getirmesi için baskı yaptığını da öne sürdüğü belirtildi.

Soruşturma sürüyor, aileden açıklama gelmedi

Soruşturma sürüyor, aileden açıklama gelmedi

Hindistan basınında yer alan haberlerde aile hakkında kötü muamele, tehdit, darp ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla işlem başlatıldığı yazıldı. Bazı haberlerde çeyiz yasağına aykırılık suçlaması da yer aldı. İddiaların hiçbiri henüz mahkemede kanıtlanmış değil.

Soruşturmanın sürdüğü ve kimsenin gözaltına alınmadığı bildirildi. Haberlerde eşin ve ailesinin iddialara yanıtına yer verilmedi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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