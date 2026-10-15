Kocasının Kel Olduğunu Evlendikten Sonra Öğrendi: Şikayetçi Oldu
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Hindistan'ın Noida kentinde yaşayan Lavika Gupta, eşi Sanyam Jain'in kel olduğunu ve bunu peruk takarak gizlediğini evlendikten sonra öğrendiğini öne sürerek polise şikayette bulundu. Ocak 2026'da gündeme gelen şikayette kadın, eşinin eğitimi ve geliri konusunda da yanıltıldığını iddia etti.
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Kadın, peruğu düğün gecesi fark ettiğini söylüyor
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Eğitim ve gelir konusunda da yanıltıldığını iddia ediyor
Soruşturma sürüyor, aileden açıklama gelmedi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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