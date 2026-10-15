Kocasının Kel Olduğunu Evlendikten Sonra Öğrendi: Şikayetçi Oldu

Gupta, eşinin özgeçmişinde ticaret alanında lisans diploması olduğu yazmasına rağmen yalnızca lise mezunu olduğunu öne sürdü. Kadın, eşinin yıllık gelirini de 1,8 milyon rupi, yaklaşık 20 bin dolar olarak abarttığını iddia ediyor.

Bir polis yetkilisinin basına verdiği bilgide, Gupta'nın şikayetinde yurt dışı gezisinde eşinin kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ve Tayland'dan Hindistan'a esrar getirmesi için baskı yaptığını da öne sürdüğü belirtildi.