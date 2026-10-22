Soğuk Su Bile Hayatını Tehdit Ediyor: Yoğurdu Isıtarak Yiyor
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İlk belirti, buzlu bir içecek tuttuğunda parmaklarının şişip kızarmasıydı.
Buzdolabından çıkan yoğurdu bile beşer saniye mikrodalgada ısıtıyor.
Kaliforniya'nın ılık kışı bile onun için kolay değil.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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