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Soğuk Su Bile Hayatını Tehdit Ediyor: Yoğurdu Isıtarak Yiyor

Soğuk Su Bile Hayatını Tehdit Ediyor: Yoğurdu Isıtarak Yiyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 14:44
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Shauna Castaner, soğuğa karşı ağır alerjisi olduğu için buzdolabından çıkan hiçbir şeyi doğrudan yiyip içemiyor. Vücut ısısını sürekli takip eden Castaner, ekimin ortasından nisana kadar evden çıkmakta zorlanıyor.

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İlk belirti, buzlu bir içecek tuttuğunda parmaklarının şişip kızarmasıydı.

İlk belirti, buzlu bir içecek tuttuğunda parmaklarının şişip kızarmasıydı.

Castaner 2012'de, 37 yaşındayken buzlu içecek tuttuğunda parmaklarının şişip kızardığını fark etti. Aynı şey buzdolabından çıkan yiyecekleri tuttuğunda da oldu. Ellerini sıcak suyun altına tutmak ise durumu daha da kötüleştirdi.

Zamanla başka bölgeler de tepki vermeye başladı. Bir gün dondurma yerken yanaklarının içi şişti, dili tuhaflaştı. 2014 baharında doktora gitti ve bir alerji uzmanına yönlendirildi.

Testte metal bir kabın içine konan buz koluna yerleştirilip 10 dakika bekletildi. Kabın kaldırılmasından sonra vücut ısınırken kurdeşen ve şişlik başladı. Uzman, Castaner'de nadir görülen ve soğuğa karşı alerji anlamına gelen soğuk ürtikeri olduğunu, alerjinin ağır seyrettiğini ve anafilaksiye yol açabileceğini söyledi.

Buzdolabından çıkan yoğurdu bile beşer saniye mikrodalgada ısıtıyor.

Buzdolabından çıkan yoğurdu bile beşer saniye mikrodalgada ısıtıyor.

Soğuk ürtikeri herkeste farklı seyrediyor. Bazı insanlarda kalıtsal, Castaner gibi bazılarında ise belirgin bir neden olmadan ortaya çıkıyor. Tepkiyi hava, bina içindeki sıcaklık, yiyecek ve içecekler tetikleyebiliyor.

Castaner buzdolabından ya da dondurucudan çıkan hiçbir şeyi doğrudan yiyip içemiyor. Yoğurdu mikrodalgada beş saniye ısıtıyor, hala soğuksa beş saniye daha. Yiyeceğin soğukluğunu, sıcak ve tatsız hale getirmeden almayı öğrenmiş.

Yıllar içinde sınırının yaklaşık 22,8 derece olduğunu fark etti. Güneş tam açıksa biraz daha soğukta dışarıda durabiliyor ama hava daha sıcak olsa da rüzgarlıysa zorlanıyor. Dört ayrı hava durumu uygulaması kullanıyor, evinin her odasında da termometre var.

Kaliforniya'nın ılık kışı bile onun için kolay değil.

Kaliforniya'nın ılık kışı bile onun için kolay değil.

Castaner, Sacramento'da yaşıyor. Kentte kış dondurucu geçmese de ekimin ortasından nisana kadar kat kat giyinmeden dışarı çıkamıyor. Yazın evde klima açıkken hırka giyip sıcak kahve içiyor. Ani sıcaklık değişimleri en büyük tetikleyici olduğu için duş bile sorun olabiliyor.

Yanında her zaman iki adrenalin oto enjektörü taşıyor ve soğuğa bağlı anafilaksi yaşadığını gösteren bir tıbbi bileklik takıyor. Bilincini kaybeder ve damar yoluyla sıvı verilirse, sıvının önceden ısıtılması gerekiyor.

Alerjisi yüzünden fotoğraflık kariyerini bırakmak zorunda kalan Castaner, insanların hastalığını ciddiye almamasından yakınıyor. Soğuk ürtikeri zamanla hafifleyebiliyor ya da geçebiliyor ama çoğu zaman ilerleyici seyrediyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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