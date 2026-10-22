Soğuk Su Bile Hayatını Tehdit Ediyor: Yoğurdu Isıtarak Yiyor

Castaner 2012'de, 37 yaşındayken buzlu içecek tuttuğunda parmaklarının şişip kızardığını fark etti. Aynı şey buzdolabından çıkan yiyecekleri tuttuğunda da oldu. Ellerini sıcak suyun altına tutmak ise durumu daha da kötüleştirdi.

Zamanla başka bölgeler de tepki vermeye başladı. Bir gün dondurma yerken yanaklarının içi şişti, dili tuhaflaştı. 2014 baharında doktora gitti ve bir alerji uzmanına yönlendirildi.

Testte metal bir kabın içine konan buz koluna yerleştirilip 10 dakika bekletildi. Kabın kaldırılmasından sonra vücut ısınırken kurdeşen ve şişlik başladı. Uzman, Castaner'de nadir görülen ve soğuğa karşı alerji anlamına gelen soğuk ürtikeri olduğunu, alerjinin ağır seyrettiğini ve anafilaksiye yol açabileceğini söyledi.