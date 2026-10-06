4 Milyonda Bir Görülen Hastalıkla Mücadele Ediyor: 6 Yaşındaki Aizza'ya Okulda "Büyükanne" Diyorlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Aizza Akhil henüz 6 yaşında. Dans etmeyi, resim yapmayı ve arkadaşlarıyla oyun oynamayı seven Aizza'nın yaşıtlarından tek farkı, dünyada milyonlarca kişiden yalnızca birinde görülen Cutis Laxa hastalığıyla yaşamak zorunda olması. Henüz 6 aylıkken başlayan hastalık, bugün yalnızca cildini değil, sağlığını da etkiliyor. Ancak Aizza'nın verdiği mücadele hastane odalarıyla sınırlı değil. Okulda görünüşü nedeniyle “büyükanne” denilerek zorbalığa uğrayan küçük kız, bütün bunlara rağmen büyüdüğünde doktor olmanın hayalini kuruyor.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kaynak: The Sun
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hindistan'ın Kerala eyaletine bağlı Wayanad bölgesinde yaşayan Aizza Akhil'in hikâyesi, henüz 6 aylık bir bebekken ailesinin fark ettiği küçük bir değişimle başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak Aizza'nın henüz 6 yaşında omuzlamak zorunda kaldığı yük yalnızca hastalığı değil. Okula başladığında bu kez karşısına akran zorbalığı çıktı.
Tüm bunların ortasında Aizza hâlâ yalnızca 6 yaşında bir çocuk. Ve onun dünyası hastalığından ibaret değil.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kültürden yaşama, ilgimi çeken ne varsa peşine düşüp araştırıyorum. İnternette karşıma çıkan ilginç hikayeleri, izlemeye değer videoları ve gündemin gözden kaçan detaylarını kurcalamayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın