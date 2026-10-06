4 Milyonda Bir Görülen Hastalıkla Mücadele Ediyor: 6 Yaşındaki Aizza'ya Okulda "Büyükanne" Diyorlar

Annesi Anjali'nin hamileliği normal geçmiş, Aizza da sağlıklı görünen bir bebek olarak dünyaya gelmişti. Ancak yaklaşık 6 aylık olduğunda ailesi kızlarının yüzündeki derinin gevşemeye ve kırışmaya başladığını fark etti. Ailesi ne olduğunu anlayabilmek için Kerala'da birçok doktorun kapısını çaldı. Aizza 9 aylık olduğunda sonunda tanı konuldu: Cutis Laxa.

Cutis Laxa, bağ dokusunu etkileyen son derece nadir bir hastalık grubu. En belirgin etkilerinden biri cildin elastikiyetini kaybetmesi, gevşemesi ve sarkması. Aizza'nın ailesine aktarılan bilgilere göre hastalık ilerleyen yıllarda başka sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. Aizza'nın durumuyla ilgili haberlerde hastalığın yaklaşık 4 milyon kişiden birinde görüldüğü ve dünya genelinde 500'den az vakanın bilindiği aktarılıyor. Aizza'nın mücadelesi de yalnızca dış görünüşüyle sınırlı değil. Solunum sistemi etkilendiği için her gün nefes almasına yardımcı olan ilaçlar kullanıyor. Cildindeki kuruluk ve kaşıntı nedeniyle de düzenli bakıma ihtiyaç duyuyor.

Üstelik henüz 6 yaşında olmasına rağmen ilk ameliyatını da geçirdi. Sol kaşının çevresindeki deri zamanla gözünün üzerine kadar sarkarak görüşünü etkilemeye başlayınca cerrahi müdahale gerekti. Ailesinin aktardığına göre operasyon yaklaşık 800 sterline mal oldu. Doktorlar ise Aizza büyüdükçe başka ameliyatlara da ihtiyaç duyabileceğini söylüyor.

Annesi Anjali ve güvenlik görevlisi olarak çalışan babası Akhil KC için bu, oldukça ağır bir maddi mücadele anlamına geliyor. Ailenin verdiği bilgilere göre Aizza'nın aylık tedavi ve bakım masrafı yaklaşık 20 bin Hindistan rupisine ulaşırken babasının aylık kazancı bu gideri karşılamaya yetmiyor. Aile şimdi kızlarının gelecekte ihtiyaç duyacağı operasyonlar için de destek arıyor.