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Yaşam
‘Yakışıklı Erkek’ Krizi: Yarışmaya Sadece 7 Kişi Başvurdu

‘Yakışıklı Erkek’ Krizi: Yarışmaya Sadece 7 Kişi Başvurdu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 17:10
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İngiltere'deki Mr England yarışmasının organizatörleri erkek aday bulmakta zorlanıyor. 28 Eylül'de finale 13 gün kalmışken yarışmaya yalnızca yedi erkek girmişti.

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Organizatörler erkeklerin başvuruda çekingen davrandığını söylüyor

Organizatörler erkeklerin başvuruda çekingen davrandığını söylüyor

Aday arayışı temmuzda başladı. Organizatör Angie Beasley, bekar erkeklerin başvuruda çekingen ve yavaş davrandığını söyledi.

Beasley, kadınların güzellik yarışmalarının daha tanınmış, daha çok duyurulan ve daha kabul gören yarışmalar olmasının payı olabileceğini anlattı. Aynı organizatörlerin düzenlediği Miss England her yıl binlerce başvuru alıyor.

Başvuru ücretsiz. Adaylar fotoğraf, boy ve meslek bilgisiyle Mr England'ın Instagram hesabı ya da Miss England uygulaması üzerinden başvuruyor.

Organizatörler Miss England yarı finalistlerinden arkadaşlarını aday göstermelerini istedi

Organizatörler Miss England yarı finalistlerinden arkadaşlarını aday göstermelerini istedi

Organizatörler Miss England yarı finalistlerinden arkadaşlarını ve erkek arkadaşlarını aday göstermelerini istedi. Hedef 12 finalist.

Benzer bir sıkıntı 2024'te de yaşanmıştı. O dönemin Miss England'ı Milla Magee, aday aramak için Cornwall'daki Newquay sahiline gitti. Kampanyanın ardından 100'den fazla erkek yarışmaya katıldı.

Final 11 Ekim'de Leicestershire'daki Melton Mowbray'de yapılacak. Kazanan, ülkeyi uluslararası Mr World yarışmasında temsil etme hakkı kazanacak.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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