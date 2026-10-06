‘Yakışıklı Erkek’ Krizi: Yarışmaya Sadece 7 Kişi Başvurdu

Aday arayışı temmuzda başladı. Organizatör Angie Beasley, bekar erkeklerin başvuruda çekingen ve yavaş davrandığını söyledi.

Beasley, kadınların güzellik yarışmalarının daha tanınmış, daha çok duyurulan ve daha kabul gören yarışmalar olmasının payı olabileceğini anlattı. Aynı organizatörlerin düzenlediği Miss England her yıl binlerce başvuru alıyor.

Başvuru ücretsiz. Adaylar fotoğraf, boy ve meslek bilgisiyle Mr England'ın Instagram hesabı ya da Miss England uygulaması üzerinden başvuruyor.