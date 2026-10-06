Prostestocu Fransız Lise Öğrencisi Elwan Yanıtlarıyla Dünyada Viral Oldu
Fransa'da eskiyen okullar, öğretmen eksikliği ve yoğun ders programları yüzünden başlayan lise eylemleri 1 Ekim'de 900'den fazla noktaya yayıldı. Eylemlerin sürdüğü günlerde Paris'in 9. bölgesindeki Jacques-Decour Lisesi'nde okuyan Elwan adlı bir öğrenci, sosyal medyanın konuştuğu isimlerden biri oldu. Bağımsız muhabir Vincent Lapierre'in lise önünde yaptığı röportajda sorulara verdiği yanıtlar, 4 Ekim'de paylaşıldıktan sonra YouTube'da ve X'te hızla yayıldı. Paylaşımlarda muhabirin ayrıcalıklı bir semtte farklı bir bakış açısı beklediği, karşısında ise sohbeti soldan yönlendiren bir genç bulduğu vurgulandı. Yaklaşık 3 dakikalık videoda genç; eğitim bütçesinden polis tarihine kadar uzanan sorulara tek tek yanıt verdi.
Elwan, Paris'in 9. bölgesindeki Jacques-Decour Lisesi'nde okuyan bir öğrenci.
Elwan röportajda eğitim bütçesinden polis şiddetine kadar sorulara tek tek yanıt verdi.
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