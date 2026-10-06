Prostestocu Fransız Lise Öğrencisi Elwan Yanıtlarıyla Dünyada Viral Oldu

Elwan konuşmasına eğitime ayrılan paya gelen itirazla başladı. Lapierre, eğitimin devletin en büyük harcama kalemlerinden biri olduğunu ve paranın kötü yönetiliyor olabileceğini söyleyince genç, taleplerinin yalnızca okul düzeyinde kalmadığını, kurumsal olduğunu belirtti. Macron'u artık istemediklerini, Eğitim Bakanı Edouard Geffray'nin de görevi bırakması gerektiğini söyleyen Elwan, gençlik için en uygun yolun 'kopuşçu bir sol' olacağını savundu. Videonun en çok paylaşılan anı da burada geldi: 'Siz katılmıyor musunuz Bay Lapierre?'

Lapierre kopuşçu solun çözüm olup olmayacağından emin olmadığını söyleyince Elwan, 'aşırı sağ denenmedi' argümanına karşılık Fransa'nın faşizmi 1940'larda Pétain döneminde zaten yaşadığını hatırlattı. Ulusal Polis'in Vichy hükümeti döneminde kurulduğunu, kurumun bu mirastan kopuşu tam yapamadığını ve bazı durumlarda ırkçı davrandığını öne sürdü.

Muhabir polise yönelik şiddeti hatırlatınca genç, şiddetin iki yönlü olduğunu kabul etti. Bir gün önce Lapierre'e üç polisin bir kişiye müdahale ettiği, birinin göz yaşartıcı gazı doğrudan kişinin yüzüne sıktığı bir video gösterdiğini anlattı; eğitimli polislerin etkisiz hâle getirmek için daha az şiddetli yöntemleri kullanması gerektiğini söyledi. Gençlerdeki şiddeti ise yoksulluğun ve çaresizliğin sonucu olarak yorumladı: 'Beş odalı güzel bir evde yaşayıp karnı doyan biri şiddete başvurmaz' diyen Elwan, sorunun çoğunlukla toplumsal olduğunu ve hükümetin bu sorunları çözmediğini savundu. Lapierre polise vurmayı neyin haklı çıkardığını sorduğunda ise hangi görüntüden söz edildiğini bilmediğini, şiddet olaylarının yaşandığını söyledi.