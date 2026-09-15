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Bursa'da Bir Öğretmenin Ders Programı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Bursa'da Bir Öğretmenin Ders Programı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.09.2026 - 15:28
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Hürriyetçi Eğitim Sendikası Bursa temsilcisi Selahattin Gürses, Yenişehir TOKİ Orhangazi Ortaokulu'nda öğretmenlere ders programı ve nöbet dağılımlarıyla mobbing yapıldığını iddia etti. Paylaşılan haftalık program görsellerinde bazı öğretmenlere daha fazla ders ve nöbet yükü verildiği, eski-yeni öğretmen ayrımı yapıldığı öne sürüldü. Ancak bu paylaşım özel sektör şartlarının gittikçe ağırlaştığı ve memuriyetin her geçen gün daha geçerli hale geldiği düşüncelerinin konuşulduğu X'te tartışma yarattı.

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Birçok yorumda öğretmenlerin bazı günler 11:20-12:15 gibi erken biten programlara “mobbing” demesinin abartı olduğu, özel sektörde böyle esnek saatlerin lüks sayılacağı ve “haftanın her günü işe gidiliyor” denildiği vurgulandı.  

Bazı kullanıcılar öğretmenleri diğer kamu çalışanlarıyla ve özel sektörle kıyaslarken karşı tarafta ise sendika ve öğretmenler, özellikle eski ve yeni öğretmenler arasındaki program adaletsizliğinin  gerçek mobbing olduğunu, özel sektördeki düşük ücret ve güvencesizlikle kıyaslayanların konuyu saptırdığını savundu.

Destek paylaşımları geldi.

Destek paylaşımları geldi.
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Durum hakkında aksiyon alınması gerektiğini söyleyenler oldu.

Durum hakkında aksiyon alınması gerektiğini söyleyenler oldu.
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Ancak paylaşıma tepkiler de gecikmedi.

Ancak paylaşıma tepkiler de gecikmedi.
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Her gün işe gidilmesinin mobbing olup olmadığı sorgulandı.

Her gün işe gidilmesinin mobbing olup olmadığı sorgulandı.
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Sorularla gelenler de vardı.

Sorularla gelenler de vardı.
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Pek çok öğretmen de bu şikayeti yersiz buldu.

Pek çok öğretmen de bu şikayeti yersiz buldu.

Programı hazırlayan yönetimi tebrik eden eğitimciler de var.

Programı hazırlayan yönetimi tebrik eden eğitimciler de var.
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Özel sektör kamu kıyasları da yapıldı.

Özel sektör kamu kıyasları da yapıldı.
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Özel sektördeki eğitimcilerin zor koşulları tekrar hatırlatıldı.

Özel sektördeki eğitimcilerin zor koşulları tekrar hatırlatıldı.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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