Bursa'da Bir Öğretmenin Ders Programı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Birçok yorumda öğretmenlerin bazı günler 11:20-12:15 gibi erken biten programlara “mobbing” demesinin abartı olduğu, özel sektörde böyle esnek saatlerin lüks sayılacağı ve “haftanın her günü işe gidiliyor” denildiği vurgulandı.

Bazı kullanıcılar öğretmenleri diğer kamu çalışanlarıyla ve özel sektörle kıyaslarken karşı tarafta ise sendika ve öğretmenler, özellikle eski ve yeni öğretmenler arasındaki program adaletsizliğinin gerçek mobbing olduğunu, özel sektördeki düşük ücret ve güvencesizlikle kıyaslayanların konuyu saptırdığını savundu.