Bursa'da Bir Öğretmenin Ders Programı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı
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Hürriyetçi Eğitim Sendikası Bursa temsilcisi Selahattin Gürses, Yenişehir TOKİ Orhangazi Ortaokulu'nda öğretmenlere ders programı ve nöbet dağılımlarıyla mobbing yapıldığını iddia etti. Paylaşılan haftalık program görsellerinde bazı öğretmenlere daha fazla ders ve nöbet yükü verildiği, eski-yeni öğretmen ayrımı yapıldığı öne sürüldü. Ancak bu paylaşım özel sektör şartlarının gittikçe ağırlaştığı ve memuriyetin her geçen gün daha geçerli hale geldiği düşüncelerinin konuşulduğu X'te tartışma yarattı.
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Destek paylaşımları geldi.
Durum hakkında aksiyon alınması gerektiğini söyleyenler oldu.
Ancak paylaşıma tepkiler de gecikmedi.
Her gün işe gidilmesinin mobbing olup olmadığı sorgulandı.
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Sorularla gelenler de vardı.
Pek çok öğretmen de bu şikayeti yersiz buldu.
Programı hazırlayan yönetimi tebrik eden eğitimciler de var.
Özel sektör kamu kıyasları da yapıldı.
Özel sektördeki eğitimcilerin zor koşulları tekrar hatırlatıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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