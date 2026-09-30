Sokağın Ortasındaki Sıradan Evin İçine Mağara Yaptılar
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Japonya'nın Beppu kentinde bir sanat kolektifi, sıradan bir konut alanındaki iki katlı bir evi 'Space II' adlı yerleştirmeyle jeotermal bir mağarayı andıran bir mekana dönüştürdü. Dışarıdan bakıldığında sıradan görünen ev, kapıdan girildiğinde kendini adeta binlerce yılda oluşmuş doğal bir oyuğun içinde bulduran bir deneyime dönüşüyor.
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Proje Beppu'nun volkanik ve kaplıca kimliğinden ilham alıyor
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Ziyaretçiler metal merdiven ve korkuluklarla mağaraya benzeyen mekanda dolaşıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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