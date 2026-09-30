Sokağın Ortasındaki Sıradan Evin İçine Mağara Yaptılar

Yerleştirme, Beppu'nun jeotermal kaynaklarıyla bilinen Kannawa mahallesinde bulunan iki katlı bir evde hayata geçirildi. 目 [mé] adlı sanat kolektifi, binaya hacim eklemek yerine binadan hacim çıkararak düzensiz, jeolojik görünümlü boşluklar açtı.

Duvar ve zeminlerdeki bu açıklıkların kenarları kaba ve pürüzlü bırakılarak, yapının sanki içten dışa doğru oyulmuş gibi görünmesi sağlandı. Sonuçta ortaya çıkan mekan bir oda değil, doğal bir oluşuma çok daha yakın bir yarık izlenimi veriyor.

Proje, Kannawa'nın tarihsel kimliğinden besleniyor: bölge geçmişte tekrarlanan volkanik patlamalarla şekillenmiş, bir dönem 'cehennem' olarak korkulan bir yer olmuş, zamanla kağıda dökülen kaplıcalarıyla bir şifa merkezine dönüşmüş.