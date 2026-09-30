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Sokağın Ortasındaki Sıradan Evin İçine Mağara Yaptılar

Sokağın Ortasındaki Sıradan Evin İçine Mağara Yaptılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 12:14
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Japonya'nın Beppu kentinde bir sanat kolektifi, sıradan bir konut alanındaki iki katlı bir evi 'Space II' adlı yerleştirmeyle jeotermal bir mağarayı andıran bir mekana dönüştürdü. Dışarıdan bakıldığında sıradan görünen ev, kapıdan girildiğinde kendini adeta binlerce yılda oluşmuş doğal bir oyuğun içinde bulduran bir deneyime dönüşüyor.

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Proje Beppu'nun volkanik ve kaplıca kimliğinden ilham alıyor

Proje Beppu'nun volkanik ve kaplıca kimliğinden ilham alıyor

Yerleştirme, Beppu'nun jeotermal kaynaklarıyla bilinen Kannawa mahallesinde bulunan iki katlı bir evde hayata geçirildi. 目 [mé] adlı sanat kolektifi, binaya hacim eklemek yerine binadan hacim çıkararak düzensiz, jeolojik görünümlü boşluklar açtı.

Duvar ve zeminlerdeki bu açıklıkların kenarları kaba ve pürüzlü bırakılarak, yapının sanki içten dışa doğru oyulmuş gibi görünmesi sağlandı. Sonuçta ortaya çıkan mekan bir oda değil, doğal bir oluşuma çok daha yakın bir yarık izlenimi veriyor.

Proje, Kannawa'nın tarihsel kimliğinden besleniyor: bölge geçmişte tekrarlanan volkanik patlamalarla şekillenmiş, bir dönem 'cehennem' olarak korkulan bir yer olmuş, zamanla kağıda dökülen kaplıcalarıyla bir şifa merkezine dönüşmüş.

Ziyaretçiler metal merdiven ve korkuluklarla mağaraya benzeyen mekanda dolaşıyor

Ziyaretçiler metal merdiven ve korkuluklarla mağaraya benzeyen mekanda dolaşıyor

'Göz' anlamına gelen 目 [mé] kolektifi, sanatçı Haruka Kojin, yönetmen Kenji Minamigawa ve kurulum uzmanı Hirofumi Masui'den oluşuyor. Grup, izleyicileri dünyayı farklı bir biçimde görmeye teşvik eden, algıyla oynayan projeleriyle tanınıyor.

Kolektif daha önce 2020 yılında Aomori kentinde 'Space' adlı benzer bir projeyle bir evin ikinci katını dar bir çağdaş sergi alanına dönüştürmüştü. Space II bu serinin ikinci yapıtı olarak tasarlandı.

Mekanda dolaşımı kolaylaştırmak için minimal metal merdivenler ve korkuluklar yerleştirildi; açıklıklardan sızan ışık ise çatıların, sokakların ve geçen insanların parçalarını karanlık mekanın içine taşıyor. Ziyaret rezervasyonları 2026 Ocak sonunda kolektifin kendi web sitesi üzerinden açıldı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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