Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Fon Soruşturmasında Şüpheli Sıfatıyla İfade Verecek
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Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla bugün savcılığa ifade vereceği öğrenildi.
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Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla savcılığa ifade vereceği öğrenildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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