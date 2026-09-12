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Fenomen Semih Varol, Tiktok'ta Polislere Yönelik Sözleri Nedeniyle Gözaltına Alındı

Fenomen Semih Varol, Tiktok'ta Polislere Yönelik Sözleri Nedeniyle Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.09.2026 - 21:06
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İstanbul’da sosyal medyadaki canlı yayında Türk polisine küfrettiği belirlenen Semih Varol, Sanal Trafik Devriyesi ekiplerince tespit edildi. Varol’a 1.246 TL ceza kesilirken adli işlemler için Güvenlik Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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Sosyal medyada söylediği sözler sebebiyle gözaltına alındı.

Sosyal medyada söylediği sözler sebebiyle gözaltına alındı.

Sosyal medyada gerçekleştirdiği canlı yayında polis memurlarına yönelik küfürlü ifadeler kullandığı belirtilen sosyal medya fenomeni Semih Varol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

Varol hakkında, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri süren Varol’un, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 13 Eylül’de mevcutlu olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmesi bekleniyor.

TikTok’ta milyonlarca takipçisi bulunan Semih Varol, canlı yayın sırasında Türk polisine yönelik kullandığı küfürlü ifadeler nedeniyle gündeme gelmişti. Söz konusu görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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