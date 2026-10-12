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Bakan Çiftçi Duyurdu: Kolluk Öğrencilerden Yarım Saat Önce Okullarda Olacak

Bakan Çiftçi Duyurdu: Kolluk Öğrencilerden Yarım Saat Önce Okullarda Olacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.10.2026 - 18:53
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğine yönelik asayiş toplantısının ardından Emniyet ve Jandarma birimlerine yeni talimatlar verildiğini açıkladı. Son dönemde peş peşe yaşanan okul saldırılarının ardından atılan yeni adımlar arasında kolluk ekiplerinin okullarda öğrencilerden önce görev başında olması da var. Çiftçi, denetimlerin giriş çıkış ve öğle saatlerinde artırılacağını da duyurdu.

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Giriş çıkış ve öğle saatlerinde denetimler artırılacak.

Giriş çıkış ve öğle saatlerinde denetimler artırılacak.

İhtiyaç duyulan okullarda kolluk birimleri öğrenciler gelmeden en az yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunacak. Okul giriş çıkış saatlerinde ve öğle vakitlerinde yapılan denetimler artırılacak. Emniyet ve Jandarma birimlerine verilen talimatlar, İçişleri Bakanı Çiftçi'nin gerçekleştirdiği asayiş toplantısında okul güvenliğine yönelik mevcut tedbirler ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek çalışmaların değerlendirilmesinin ardından açıklandı.

Akran zorbalığı ve yasaklı madde de kapsamda.

Akran zorbalığı ve yasaklı madde de kapsamda.

Okul çevrelerinden ulaşım güzergâhlarına, servislerden metruk yapılara, park ve sosyal alanlara kadar güvenlik önlemleri sıkılaştırılacak. Akran zorbalığı, şiddet olayları ve yasaklı madde tehdidi başta olmak üzere çocukları tehlikeye atabilecek risklere karşı Emniyet ve Jandarmanın ilgili birimleri koordinasyon içinde çalışacak. Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Çocuklarımızın huzur ve güven içinde eğitim görmesi en temel önceliklerimizden biridir. Bu doğrultuda Emniyet ve Jandarma birimlerimize okul güvenliğinin güçlendirilmesi ve denetimlerin artırılması yönünde yeni talimatlar verdik. Güvenlik tedbirlerimiz, çocuklarımız okula gelmeden önce alınmış olmalıdır. İhtiyaç duyulan okullarda kolluk birimlerimiz, öğrencilerimizden en az yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunacak.

Okul giriş-çıkış saatlerinde ve öğle vakitlerinde denetimlerimizi artıracak; okul çevrelerinden ulaşım güzergâhlarına, servislerden metruk yapılara, park ve sosyal alanlara kadar her noktada güvenliği bütüncül bir anlayışla sağlayacağız. Akran zorbalığı, şiddet olayları ve yasaklı madde tehdidi başta olmak üzere çocuklarımızı tehlikeye atabilecek tüm risklere karşı Emniyetimizin ve Jandarmamızın ilgili birimleriyle koordinasyon içerisinde hareket edeceğiz. Çünkü tek bir evladımızın dahi güvenliği ihmale gelmez.

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye’nin huzuru ve çocuklarımızın güvenliği için önleyici tedbirlerimizi güçlendirerek kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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