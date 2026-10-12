Bakan Çiftçi Duyurdu: Kolluk Öğrencilerden Yarım Saat Önce Okullarda Olacak
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğine yönelik asayiş toplantısının ardından Emniyet ve Jandarma birimlerine yeni talimatlar verildiğini açıkladı. Son dönemde peş peşe yaşanan okul saldırılarının ardından atılan yeni adımlar arasında kolluk ekiplerinin okullarda öğrencilerden önce görev başında olması da var. Çiftçi, denetimlerin giriş çıkış ve öğle saatlerinde artırılacağını da duyurdu.
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Giriş çıkış ve öğle saatlerinde denetimler artırılacak.
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Akran zorbalığı ve yasaklı madde de kapsamda.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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