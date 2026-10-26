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Görevden Alınan Oktay Saral İstifa Etti

Görevden Alınan Oktay Saral İstifa Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
26.10.2026 - 12:26
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2016 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini sürdüren Oktay Saral görevinden istifa ettiğini duyurdu. Saral, 'Makamlar gelip geçer, unvanlar el değiştirir. Asıl mesele, insanın hangi makamda oturduğu değil, hangi değerlerin arkasında durduğudur' dedi.

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Görevden alınan Oktay Saral istifa etti. Oktay Saral'ın paylaşımı şöyle:

Görevden alınan Oktay Saral istifa etti. Oktay Saral'ın paylaşımı şöyle:

'Bugün, 2016 yılından bu yana büyük bir onur, şeref ve sorumlulukla yürüttüğüm Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlığı görevimden istifamı sunmuş bulunuyorum.

Makamlar gelip geçer, unvanlar el değiştirir. Asıl mesele, insanın hangi makamda oturduğu değil, hangi değerlerin arkasında durduğudur. Bizim için esas olan makamlar değil, yıllardır aynı istikamette yürüdüğümüz davamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla omuz omuza verdiğimiz mücadeledir. 

Bu kararım, inandığım değerlerden ve milletimize hizmet etme irademden bir adım geri atmak anlamına gelmemektedir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğim.

Rabbim bizleri makamların gölgesinde güç arayanlardan değil, hakikatin ışığında dimdik duranlardan eylesin. Bedeli ne olursa olsun inandığı değerleri savunanlardan eylesin.'

Oktay Saral neden görevinden alınmıştı?

Oktay Saral neden görevinden alınmıştı?

Oktay Saral, sosyal medya platformu X hesabından 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellendiğini belirterek uygulamaya tepki göstermişti. 

Saral, paylaşımında 'Azerbaycan’da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez. Eğitim hakkı hiçbir ideolojik dayatmaya kurban edilemez' ifadelerini kullanmıştı.

Bakü yönetimi, aralarında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DEM Parti milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da bulunduğu 31 kişinin Azerbaycan'a girişini yasaklamıştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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