Görevden Alınan Oktay Saral İstifa Etti
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2016 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini sürdüren Oktay Saral görevinden istifa ettiğini duyurdu. Saral, 'Makamlar gelip geçer, unvanlar el değiştirir. Asıl mesele, insanın hangi makamda oturduğu değil, hangi değerlerin arkasında durduğudur' dedi.
Görevden alınan Oktay Saral istifa etti. Oktay Saral'ın paylaşımı şöyle:
Oktay Saral neden görevinden alınmıştı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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