İlk Bakışta Kum Saatini Andırıyor: Sarı Trafik Levhası Aslında Ne Anlama Geliyor?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Levha, ileride yolun daralacağını haber veriyor.
Aynı çizgiler dar köprülerin önündeki levhalarda da kullanılıyor.
Levhayı gören sürücünün hızını düşürmesi gerekiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın