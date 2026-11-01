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İlk Bakışta Kum Saatini Andırıyor: Sarı Trafik Levhası Aslında Ne Anlama Geliyor?

İlk Bakışta Kum Saatini Andırıyor: Sarı Trafik Levhası Aslında Ne Anlama Geliyor?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.11.2026 - 13:08
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ABD yollarında görülen, ortasında birbirine yaklaşan iki siyah çizgi bulunan sarı levha ilk bakışta kum saatini andırıyor. Oysa bu levha, sürücüleri yolda yaklaşan bir değişikliğe karşı uyarıyor. 

İşte detaylar...

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Levha, ileride yolun daralacağını haber veriyor.

Levha, ileride yolun daralacağını haber veriyor.

ABD'de trafik işaretlerini belirleyen ve Federal Karayolu İdaresi'nin hazırladığı Trafik Kontrol Cihazları Kılavuzu'nda (MUTCD) bu levha W5-1 koduyla yer alıyor.

Kılavuza göre işaret, iki şeritli yollarda kaplamanın aniden daraldığı ve karşı yönlerden gelen araçların yavaşlamadan aynı anda geçemeyeceği noktalardan önce kullanılıyor.

Aynı çizgiler dar köprülerin önündeki levhalarda da kullanılıyor.

Aynı çizgiler dar köprülerin önündeki levhalarda da kullanılıyor.

Dar köprü levhası, yol daralması levhasına çok benziyor ama ileride, üzerinde bulunduğunuz yoldan daha dar bir köprü olduğunu haber veriyor. Köprüler genellikle yol kenarındaki şeritler daraltıldığı ya da tamamen kaldırıldığı için daha dar oluyor.

Bazı dar köprü levhalarında çizgiler yerine 'NARROW BRIDGE' (dar köprü) yazısı bulunuyor.

Levhayı gören sürücünün hızını düşürmesi gerekiyor.

Levhayı gören sürücünün hızını düşürmesi gerekiyor.

Sürücüler bu işareti gördüğünde yolun daralmasına dikkat etmeli ve hızını yol koşullarına göre ayarlamalı. Amaç, daralan bölüme güvenli manevra yapacak zaman kalmadan girmemek.

Dar bir köprüden geçerken de yavaşlamak ve karşı yönden gelen araçlara dikkat etmek gerekiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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