Türkiye'nin Tamamı Sağanak Etkisinde: Hatay ve Osmaniye'ye Turuncu, 21 İle Sarı Kod Verildi

İstanbul Valiliği, Meteoroloji'nin değerlendirmelerine dayanarak 4 Kasım Çarşamba sabahından itibaren kent genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli, yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Yağış miktarının metrekareye 21-50 kilogram arasında olması öngörülüyor. İstanbul'un yanı sıra Bursa, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova'da da sağanak etkisini sürdürecek; yağışın zamanla Kocaeli ve Sakarya'ya yayılması bekleniyor.

Öğleden sonra rüzgâr devreye girecek. Valilik, kuzey yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli, yer yer kısa süreli 50-70 km/saat hızla fırtına şeklinde rüzgâr esmesini öngörüyor. İstanbul'da sıcaklığın 14 ile 17 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Valilik, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.