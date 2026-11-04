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Türkiye'nin Tamamı Sağanak Etkisinde: Hatay ve Osmaniye'ye Turuncu, 21 İle Sarı Kod Verildi

Türkiye'nin Tamamı Sağanak Etkisinde: Hatay ve Osmaniye'ye Turuncu, 21 İle Sarı Kod Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2026 - 08:30
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Kasım Çarşamba günü için Hatay ve Osmaniye'ye turuncu, 21 ile sarı kodlu uyarı verdi. Marmara'dan Karadeniz'e, Ege'den Doğu Akdeniz'e uzanan hatta aralıklı, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor; Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında rüzgârın 50-70 km/saat hızla fırtınaya dönüşmesi de mümkün. Sıcaklıkların batıdan başlayarak hissedilir biçimde düşeceği günde ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı dikkatli olunması istendi.

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İstanbul'da yağış sabah saatlerinde başlıyor, öğleden sonra kuzeyden fırtına bekleniyor.

İstanbul'da yağış sabah saatlerinde başlıyor, öğleden sonra kuzeyden fırtına bekleniyor.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji'nin değerlendirmelerine dayanarak 4 Kasım Çarşamba sabahından itibaren kent genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli, yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Yağış miktarının metrekareye 21-50 kilogram arasında olması öngörülüyor. İstanbul'un yanı sıra Bursa, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova'da da sağanak etkisini sürdürecek; yağışın zamanla Kocaeli ve Sakarya'ya yayılması bekleniyor.

Öğleden sonra rüzgâr devreye girecek. Valilik, kuzey yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli, yer yer kısa süreli 50-70 km/saat hızla fırtına şeklinde rüzgâr esmesini öngörüyor. İstanbul'da sıcaklığın 14 ile 17 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Valilik, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Hatay ve Osmaniye'de turuncu kod: Yağışın yerel olarak 100 kilograma kadar çıkması bekleniyor.

Hatay ve Osmaniye'de turuncu kod: Yağışın yerel olarak 100 kilograma kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji, Hatay ve Osmaniye için sabah saatlerinden itibaren geçerli turuncu kodlu uyarı yayımladı. MGM'nin tanımına göre turuncu seviye, hava durumunun tehlikeli olduğu anlamına geliyor. Hatay çevreleri, Osmaniye'nin kuzeyi, Adana'nın doğusu ve Gaziantep'in batısında yağışın kuvvetli, yani metrekareye 21-50 kilogram olması bekleniyor.

Hatay'ın Erzin, Dörtyol, Payas ve Hassa ilçeleri ile Osmaniye'nin merkez ve güneyinde ise yağışın yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, 51-100 kg/m² düzeyine çıkabileceği belirtildi. Adana ve Gaziantep sarı kodlu uyarı listesinde yer alıyor. İçişleri Bakanlığı, bu dört ilin çevrelerinde sağanağın daha şiddetli geçeceğini hatırlatarak vatandaşların 'dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını' istedi.

Ege, Marmara ve Karadeniz kıyılarında rüzgâr sertleşiyor, sıcaklık batıdan başlayarak düşecek.

Ege, Marmara ve Karadeniz kıyılarında rüzgâr sertleşiyor, sıcaklık batıdan başlayarak düşecek.

Sarı kodlu uyarı listesinde Ege, Marmara ve Karadeniz kıyıları öne çıkıyor. Kıyı Ege ile Marmara'nın batısında İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Edirne çevreleri, Manisa ve Balıkesir'in batısı yağışın etkisinde kalacak. Karadeniz'de ise Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinde öğleden sonra yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlü rüzgârın kuvvetli, bazı yerlerde 50-70 km/saat hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji, kıyı kesimlerde hortum ve yerel dolu riskine de dikkat çekti; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama yaşanabileceği belirtildi. İç bölgelerin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don, kuzey ve doğu yüksekliklerinde karla karışık yağmur ve kar var; iç kesimlerde yerel zirai don uyarısı da yapıldı.

Sıcaklıkta büyük bir değişiklik öngörülmese de batıdan başlayarak hissedilir bir düşüş yaşanacak. MGM'ye göre sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi ve bu durumun önümüzdeki hafta ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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