Türkiye'nin Tamamı Sağanak Etkisinde: Hatay ve Osmaniye'ye Turuncu, 21 İle Sarı Kod Verildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Kasım Çarşamba günü için Hatay ve Osmaniye'ye turuncu, 21 ile sarı kodlu uyarı verdi. Marmara'dan Karadeniz'e, Ege'den Doğu Akdeniz'e uzanan hatta aralıklı, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor; Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında rüzgârın 50-70 km/saat hızla fırtınaya dönüşmesi de mümkün. Sıcaklıkların batıdan başlayarak hissedilir biçimde düşeceği günde ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı dikkatli olunması istendi.
İstanbul'da yağış sabah saatlerinde başlıyor, öğleden sonra kuzeyden fırtına bekleniyor.
Hatay ve Osmaniye'de turuncu kod: Yağışın yerel olarak 100 kilograma kadar çıkması bekleniyor.
Ege, Marmara ve Karadeniz kıyılarında rüzgâr sertleşiyor, sıcaklık batıdan başlayarak düşecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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