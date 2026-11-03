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Meteoroloji 7 Şehir İçin Sarı Kod Verdi: Sel Tehlikesi Kapıda, Muğla'da Turuncu Alarm Var

Meteoroloji 7 Şehir İçin Sarı Kod Verdi: Sel Tehlikesi Kapıda, Muğla'da Turuncu Alarm Var

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2026 - 08:04
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Kasım Salı günü Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir ve Manisa için kuvvetli yağış nedeniyle sarı kod verdi. Muğla ise bir üst seviye olan turuncu alarmda. Uyarı 3 Kasım saat 08.00'den 4 Kasım saat 08.00'ye kadar geçerli; sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım aksaması riskine karşı vatandaşlar dikkatli olmaya çağrıldı.

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Muğla'da uyarı bir üst seviyeye çıktı: Turuncu kod hem bugün hem yarın geçerli.

Muğla'da uyarı bir üst seviyeye çıktı: Turuncu kod hem bugün hem yarın geçerli.

Meteoroloji'nin 3 Kasım için yayımladığı uyarılar arasında tek turuncu kod Muğla'ya verildi. Turuncu alarm hem bugün hem de yarın için geçerli ve kentte çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak bekleniyor.

Sarı kodlu diğer yedi ilin aksine Muğla'da yağışın şiddeti bir basamak yukarıda seyrediyor. Yetkililer, kuvvetli yağışın sel, su baskını ve ulaşım aksaması riskini artırdığına dikkat çekti.

Ege kıyı şeridinde yağış yer yer şiddetini artıracak, İzmir, Aydın ve Manisa sarı kodda.

Ege kıyı şeridinde yağış yer yer şiddetini artıracak, İzmir, Aydın ve Manisa sarı kodda.

Ege'de sağanak özellikle kıyı kesimlerinde etkisini artıracak. Meteoroloji, bölgede yer yer kuvvetli yağış beklendiğini, yağışlara gök gürültüsü, yerel dolu ve kuvvetli rüzgârın eşlik edebileceğini duyurdu.

Aydın, Balıkesir, İzmir ve Manisa'nın yer aldığı sarı kod listesi Ege hattının büyük bölümünü kapsıyor. Kıyılarda hortum riskine de dikkat çekilirken, uyarı metninde ani sel ve su baskınına karşı tedbir alınması istendi.

Antalya'da gök gürültülü sağanak başladı, Kepez'de yıldırım düşen ev kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da gök gürültülü sağanak başladı, Kepez'de yıldırım düşen ev kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da sarı kod bugün geçerli. Yağışın öğleden sonra batı ilçelerinden başlayıp şehir merkezine ve doğu ilçelerine yayılması, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışa dönüşmesi bekleniyordu.

Uyarının ardından kent merkezinde yıldırım can sıkan bir olaya yol açtı. Kepez'de tek katlı bir evin çatısına yıldırım düştü, çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında evde kimse olmadığı için yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

İstanbul sarı kod listesinde yok ama sağanak şehri yine de vurdu.

İstanbul sarı kod listesinde yok ama sağanak şehri yine de vurdu.

İstanbul Valiliği, kent genelinde önümüzdeki 2 saat için yerel kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Valilik, sel, su baskını ve trafik aksamalarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Yağış sırasında yıldırım Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi'nin çatısına ve Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'ne düştü. Meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklığı sabah saatlerinde 20 dereceydi.

Trakya ve Marmara'nın batısında da yağış etkili olacak, Edirne ve Çanakkale uyarı listesinde.

Trakya ve Marmara'nın batısında da yağış etkili olacak, Edirne ve Çanakkale uyarı listesinde.

Marmara'nın batısı ve Trakya da sağanağın dışında kalmayacak. Habertürk'ün aktardığına göre Edirne ve Kırklareli çevresinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor; Edirne ve Çanakkale sarı kod listesinde.

Meteoroloji, ülke genelinde Marmara, Ege ve Akdeniz'in büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Doğu ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilecek. Sıcaklıkların ise 4 Kasım'dan itibaren batıdan başlayarak belirgin biçimde düşmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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