Meteoroloji 7 Şehir İçin Sarı Kod Verdi: Sel Tehlikesi Kapıda, Muğla'da Turuncu Alarm Var

Meteoroloji'nin 3 Kasım için yayımladığı uyarılar arasında tek turuncu kod Muğla'ya verildi. Turuncu alarm hem bugün hem de yarın için geçerli ve kentte çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak bekleniyor.

Sarı kodlu diğer yedi ilin aksine Muğla'da yağışın şiddeti bir basamak yukarıda seyrediyor. Yetkililer, kuvvetli yağışın sel, su baskını ve ulaşım aksaması riskini artırdığına dikkat çekti.