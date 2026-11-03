Meteoroloji 7 Şehir İçin Sarı Kod Verdi: Sel Tehlikesi Kapıda, Muğla'da Turuncu Alarm Var
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Kasım Salı günü Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir ve Manisa için kuvvetli yağış nedeniyle sarı kod verdi. Muğla ise bir üst seviye olan turuncu alarmda. Uyarı 3 Kasım saat 08.00'den 4 Kasım saat 08.00'ye kadar geçerli; sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım aksaması riskine karşı vatandaşlar dikkatli olmaya çağrıldı.
Muğla'da uyarı bir üst seviyeye çıktı: Turuncu kod hem bugün hem yarın geçerli.
Ege kıyı şeridinde yağış yer yer şiddetini artıracak, İzmir, Aydın ve Manisa sarı kodda.
Antalya'da gök gürültülü sağanak başladı, Kepez'de yıldırım düşen ev kullanılamaz hale geldi.
İstanbul sarı kod listesinde yok ama sağanak şehri yine de vurdu.
Trakya ve Marmara'nın batısında da yağış etkili olacak, Edirne ve Çanakkale uyarı listesinde.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın