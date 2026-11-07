Türkiye'nin 37 Yıllık Dev Termik Santralinde Üretim Durdu

Şirketin açıklamasına göre santrale 2019'dan bu yana kömür sağlayan Köseoğlu Madencilik İnşaat San. ve Tic. A.Ş., ödenmeyen alacaklarını gerekçe göstererek 30 Ekim 2026 itibarıyla hem kazı çalışmalarını hem de santrale yapılan kömür sevkiyatını durdurdu.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Hamal köyü yakınlarında kurulu tesis, elektrik üretiminde bölgedeki linyit sahasından çıkarılan kömüre dayanıyor. Konya Şeker de santralin bu sahadan başka bir kömür kaynağının bulunmadığının altını çizdi. Yakıt akışının kesilmesine bir süredir yaşanan teknik arızalar da eklenince santralde üretime ara verildi.