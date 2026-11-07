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Türkiye'nin 37 Yıllık Dev Termik Santralinde Üretim Durdu

Türkiye'nin 37 Yıllık Dev Termik Santralinde Üretim Durdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.11.2026 - 10:27
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Sivas'ın Kangal ilçesindeki Kangal Termik Santrali'nde elektrik üretimi durdu. Santrali işleten Konya Şeker, kömür tedarikinin kesildiğini ve tesiste teknik arızaların sürdüğünü Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdi. Karar, taşeron çalışanlarla birlikte yaklaşık 950 kişiyi doğrudan etkiliyor.

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Kömür tedarikçisi 30 Ekim'de sevkiyatı kesti, santralin başka bir kaynağı yok.

Kömür tedarikçisi 30 Ekim'de sevkiyatı kesti, santralin başka bir kaynağı yok.

Şirketin açıklamasına göre santrale 2019'dan bu yana kömür sağlayan Köseoğlu Madencilik İnşaat San. ve Tic. A.Ş., ödenmeyen alacaklarını gerekçe göstererek 30 Ekim 2026 itibarıyla hem kazı çalışmalarını hem de santrale yapılan kömür sevkiyatını durdurdu.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Hamal köyü yakınlarında kurulu tesis, elektrik üretiminde bölgedeki linyit sahasından çıkarılan kömüre dayanıyor. Konya Şeker de santralin bu sahadan başka bir kömür kaynağının bulunmadığının altını çizdi. Yakıt akışının kesilmesine bir süredir yaşanan teknik arızalar da eklenince santralde üretime ara verildi.

950 çalışan önce yıllık iznini kullanacak, ardından ücretsiz izne çıkarılacak.

950 çalışan önce yıllık iznini kullanacak, ardından ücretsiz izne çıkarılacak.

Alınan karara göre santralin asgari düzeyde işler halde tutulması için gereken personel dışındaki çalışanlar, tesis yeniden üretime geçene kadar izne gönderilecek. Taşeron firmalar dahil 950 ile 1000 arasında kişinin çalıştığı santralde kararın yaklaşık 950 kişiyi kapsadığı belirtiliyor.

Uygulama iki aşamada işleyecek. Kullanılmamış yıllık izni olan çalışanlar önce bu haklarını kullanacak, izin günleri bittiğinde ise ücretsiz izne geçecek. Yıllık izni bulunmayan işçiler doğrudan ücretsiz izne ayrılacak. Sürecin yürütülmesi için santral müdürüne yetki verildi.

Kangal Termik Santrali ne zaman kuruldu?

1989'da faaliyete başlayan Kangal Termik Santrali, 2013'teki özelleştirme ihalesinde 985 milyon dolarlık teklifle Konya Şeker-Siyahkalem Ortak Girişim Grubu'na geçmişti. Santral 2020'de filtre düzenlemeleri nedeniyle de bir süre üretime ara vermiş, gerekli yatırımların ardından yeniden çalışmaya başlamıştı. Geçen yıl eylül ayında baca bölümünde çıkan yangın ise ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmış, olayda yaralanan olmamıştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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