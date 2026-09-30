Sahibi Türkiye'nin En Büyük Holdinglerindendi: Soma B Termik Santrali İflas Başvurusu Yaptı
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Türkiye'nin en büyük yerli linyit yakıtlı santrallerinden biri olan Soma B Termik Santrali, borca batık olduğunu bildirerek Konya Asliye Ticaret Mahkemesi'ne iflas başvurusu yaptı. Anadolu Birlik Holding çatısındaki Konya Şeker'in kontrolünde faaliyet gösteren santralin Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) faizleriyle birlikte borcu 20 milyar lirayı aştı; tesis bu yüzden geçtiğimiz aylarda icradan satışa çıkarılmıştı. Başvurunun 25 Eylül 2026 itibarıyla yapıldığı bildirildi.
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Borç yapılandırma ve yeni ortak bulma girişimleri sonuçsuz kalınca santralin yönetimi mahkemenin kapısını çaldı.
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Manisa 1. İcra Dairesi santralin satışına karar verdi, ancak ilk açık artırmaya tek bir teklif bile gelmedi.
2015'te 685,5 milyon dolara alınan santral, döviz kredileri ve kömür borcuyla taşınamaz bir yüke dönüştü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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