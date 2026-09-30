Sahibi Türkiye'nin En Büyük Holdinglerindendi: Soma B Termik Santrali İflas Başvurusu Yaptı

Soma B, 13 Ocak 2015'te Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihaleye çıkarıldı ve Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. 685,5 milyon dolarlık teklifle tesisi aldı; devir 22 Haziran 2015'te yapıldı. Her biri 165 MW gücünde 6 üniteden oluşan 990 MW'lık santral, Konya Şeker'in toplam enerji kapasitesini 1526,66 MW'a çıkarmıştı. Şirket, çevre ve rehabilitasyon yatırımları için ilk üç yılda 288 milyon dolar kaynak aktarmayı planlıyordu. Ancak döviz cinsi kredilerin yanı sıra artan bakım-onarım maliyetleri, baca filtreleme yükümlülükleri ve biriken kömür borçları dengeyi bozdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat'ın soru önergesine verdiği yanıtta 6 No'lu ünitenin ticari gerekçeler ve hammadde tedarikindeki aksaklıklar nedeniyle işletilemediğini kaydetti. TKİ'nin şirkete ait 1343 taşınmazın satışını talep ettiği de aynı yanıtta yer aldı. Sunat ise günlük 295 megavat üretim taahhüdüne karşın ortalama üretimin 140 megavatta kaldığını öne sürdü. Sunat, “Özel sektörün yönetim zafiyetlerinin faturasının halka kesilmemesi ve tesisin ‘adil geçiş’ ilkeleri çerçevesinde yeniden ayağa kaldırılması için kamulaştırma dahil somut adımların atılması elzemdir” dedi.

Santralde yaklaşık 1.200 kişinin çalıştığı belirtilirken, iflas ya da tasfiye ihtimali Soma'daki istihdamı, TKİ'nin havzadaki kömür sevkiyatını ve şebekeye giden 990 MW'lık baz yük kapasitesini belirsizliğe sürüklüyor. Daha önce gündeme gelen üretim durdurma ve devir planlarının ardından gelen bu başvurunun sürecin son halkası olup olmadığı önümüzdeki günlerde netleşecek. Santralle ilgili önceki paylaşımlar: