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Sahibi Türkiye'nin En Büyük Holdinglerindendi: Soma B Termik Santrali İflas Başvurusu Yaptı

Sahibi Türkiye'nin En Büyük Holdinglerindendi: Soma B Termik Santrali İflas Başvurusu Yaptı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.09.2026 - 14:37
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Türkiye'nin en büyük yerli linyit yakıtlı santrallerinden biri olan Soma B Termik Santrali, borca batık olduğunu bildirerek Konya Asliye Ticaret Mahkemesi'ne iflas başvurusu yaptı. Anadolu Birlik Holding çatısındaki Konya Şeker'in kontrolünde faaliyet gösteren santralin Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) faizleriyle birlikte borcu 20 milyar lirayı aştı; tesis bu yüzden geçtiğimiz aylarda icradan satışa çıkarılmıştı. Başvurunun 25 Eylül 2026 itibarıyla yapıldığı bildirildi.

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Borç yapılandırma ve yeni ortak bulma girişimleri sonuçsuz kalınca santralin yönetimi mahkemenin kapısını çaldı.

Borç yapılandırma ve yeni ortak bulma girişimleri sonuçsuz kalınca santralin yönetimi mahkemenin kapısını çaldı.

Ekonomi gazetecisi Olcay Aydilek'in aktardığına göre Konya Şeker bünyesindeki Soma Termik Santral Yatırımları A.Ş., aktiflerin pasifleri karşılayamaz hale geldiğini belirterek İcra ve İflas Kanunu kapsamında doğrudan iflas talebinde bulundu. Yönetim kurulu, borçların yeniden yapılandırılması ve tesise yeni ortak bulunmasına yönelik tüm girişimlerin olumsuz sonuçlandığını duyurdu.

Mahkemenin şirketin sunduğu mali tablolar ve borca batıklık bilançoları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırması, ardından iflas kararı verip vermeyeceğine karar vermesi bekleniyor. İflas kararı çıkarsa süreci yürütecek iflas idaresinin de belirlenmesi gerekecek.

Manisa 1. İcra Dairesi santralin satışına karar verdi, ancak ilk açık artırmaya tek bir teklif bile gelmedi.

Manisa 1. İcra Dairesi santralin satışına karar verdi, ancak ilk açık artırmaya tek bir teklif bile gelmedi.

Bilirkişi heyeti santral ve taşınmazlarına 13,8 milyar lira değer biçti; bu tutara yüzde 20 KDV de eklenecek. Muhammen bedel 13 milyar 882 milyon lirayı aşarken ilk artırmanın başlangıç bedeli yaklaşık 6 milyar 946 milyon lira olarak belirlenmişti. 7 Eylül'de başlayıp 14 Eylül'de sona eren artırmada yarı fiyata bile alıcı çıkmadı.

İkinci açık artırma için 30 Eylül tarihi belirlendi. Sektör kaynakları ANKA Haber Ajansı'na, Limak, IC Holding, Akçadağ ve Çelikler grubunun ortaklık kurarak teklif vermesinin beklendiğini söyledi. İcra ve İflas Kanunu uyarınca satış için bilirkişi değerinin en az yüzde 50'sine ulaşılması gerektiğinden, fiyatın 7-8 milyar liraya kadar inebileceği konuşuluyor. Santralin TKİ dışında İmbat Madencilik'e de yaklaşık 1,5 milyar lira borcu bulunuyor.

2015'te 685,5 milyon dolara alınan santral, döviz kredileri ve kömür borcuyla taşınamaz bir yüke dönüştü.

2015'te 685,5 milyon dolara alınan santral, döviz kredileri ve kömür borcuyla taşınamaz bir yüke dönüştü.

Soma B, 13 Ocak 2015'te Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihaleye çıkarıldı ve Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. 685,5 milyon dolarlık teklifle tesisi aldı; devir 22 Haziran 2015'te yapıldı. Her biri 165 MW gücünde 6 üniteden oluşan 990 MW'lık santral, Konya Şeker'in toplam enerji kapasitesini 1526,66 MW'a çıkarmıştı. Şirket, çevre ve rehabilitasyon yatırımları için ilk üç yılda 288 milyon dolar kaynak aktarmayı planlıyordu. Ancak döviz cinsi kredilerin yanı sıra artan bakım-onarım maliyetleri, baca filtreleme yükümlülükleri ve biriken kömür borçları dengeyi bozdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat'ın soru önergesine verdiği yanıtta 6 No'lu ünitenin ticari gerekçeler ve hammadde tedarikindeki aksaklıklar nedeniyle işletilemediğini kaydetti. TKİ'nin şirkete ait 1343 taşınmazın satışını talep ettiği de aynı yanıtta yer aldı. Sunat ise günlük 295 megavat üretim taahhüdüne karşın ortalama üretimin 140 megavatta kaldığını öne sürdü. Sunat, “Özel sektörün yönetim zafiyetlerinin faturasının halka kesilmemesi ve tesisin ‘adil geçiş’ ilkeleri çerçevesinde yeniden ayağa kaldırılması için kamulaştırma dahil somut adımların atılması elzemdir” dedi.

Santralde yaklaşık 1.200 kişinin çalıştığı belirtilirken, iflas ya da tasfiye ihtimali Soma'daki istihdamı, TKİ'nin havzadaki kömür sevkiyatını ve şebekeye giden 990 MW'lık baz yük kapasitesini belirsizliğe sürüklüyor. Daha önce gündeme gelen üretim durdurma ve devir planlarının ardından gelen bu başvurunun sürecin son halkası olup olmadığı önümüzdeki günlerde netleşecek. Santralle ilgili önceki paylaşımlar:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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