Çevresel Dönüşümde İşçileri Açıkta Bırakmayan Kavram: Adil Geçiş
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İklim kriziyle mücadele etmek için enerji sistemlerini dönüştürmek gerekiyor. Fakat bu dönüşüm kömür santrallerini kapatmak ya da yenilenebilir enerjiye geçmekten çok daha fazlası anlamına geliyor. O santrallerde çalışan insanların, ailelerinin ve o sektörle geçinen şehirlerin geleceği de en az çevre kadar önemli. İşte tam bu noktada devreye adil geçiş kavramı giriyor. Amaç, iklim hedeflerine ulaşırken hiç kimsenin işini, gelirini ya da geleceğini geride bırakmamak. Şimdi detayların tek tek üzerinden geçeceğiz!
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Adil geçiş ne anlama geliyor?
Kömürden çıkmak tek başına bir şey ifade etmiyor, bunun yanında yeni iş alanlarının oluşturulması gerekiyor.
İspanya adil geçiş enstitüsü kurarak madencileri ve yerel ekonomiyi geleceğin yeşil işlerine başarıyla hazırladı.
Türkiye'de Ermenek örneğinde görüldüğü gibi plansız maden kapanmaları işçileri ve bölge halkını derin sıkıntıya soktu.
Yeşil ekonomik dönüşüm Türkiye ekonomisini büyüterek yüz binlerce yeni iş imkanı yaratma potansiyeline sahip.
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Sanayi ve demir çelik gibi ağır sektörler yeşil teknolojiyle dönüşerek küresel pazarda gücünü korumaya devam ediyor.
Güneş panellerini tarımla buluşturan yenilikçi çözümler aynı anda gıda ve enerji üretimini koruyor.
Ulusal adil geçiş fonu kurulması Türkiye'nin temiz ve adil geleceğe ulaşmasındaki en önemli adımlardan biri.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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