Çevresel Dönüşümde İşçileri Açıkta Bırakmayan Kavram: Adil Geçiş

Adil geçiş, düşük karbonlu ekonomiye geçerken çalışanların ve yerel halkın mağdur olmamasını hedefleyen bir yaklaşım. Zira kömür gibi fosil yakıtlardan çıkış, binlerce kişinin geçim kaynağını da doğrudan etkiliyor. Eğer bu süreç plansız yürütülürse işsizlik, göç ve ekonomik sorunlar kaçınılmaz hale gelebiliyor. Tam da bu nedenle eğitim programları, yeni istihdam alanları ve sosyal destek mekanizmaları birlikte planlanıyor. Böylece hem iklim değişikliğiyle mücadele ediliyor hem de enerji dönüşümü toplum için daha adil ve sürdürülebilir hale geliyor.