Avrupa'yı etkisi altına alması beklenen sistemin kıta genelinde art arda fırtınalara yol açacağı tahmin ediliyor. En riskli bölge ise Batı Balkanlar. Slovenya'nın batısından başlayıp Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ ve Arnavutluk'a uzanan kuşakta yerel yağış miktarının 300 milimetreyi geçebileceği hesaplanıyor.

İtalya'nın kuzeyinde, Apenin dağlarının çevresinde haftalık toplam yağışın 100 ile 150 milimetre arasında olması bekleniyor. Fransa, Alpler ve Balkanlar'da ani sel, su baskını ve toprak kayması tehlikesi her geçen gün artıyor.

Sistemin bir diğer dikkat çeken yanı sıcaklıklar. Orta ve Güney Avrupa'da termometrelerin mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkabileceği, İtalya ve Balkanlar'da gündüz sıcaklıklarının 15-20 derece bandında seyredebileceği belirtiliyor. Kuzeyde ise tablo tamamen farklı: Norveç'in orta ve kuzey kesimleri ile Finlandiya ve İsveç'in kuzeyinde önümüzdeki 7 gün içinde kar kalınlığının 50-75 santimetreyi aşabileceği öngörülüyor.