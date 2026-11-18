Haritalar Kırmızıya Döndü: Meteoroloji Türkiye İçin Gün Gün Fırtına ve Yağış Takvimini Açıkladı
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Kuzey Atlantik üzerinde oluşan derin alçak basınç sistemi Avrupa'ya doğru ilerlerken kıtanın hava tahmin haritaları kırmızıya boyandı. Balkanlar'da bazı noktalarda 300 milimetreyi aşan yağış beklenirken, sel ve heyelan riski Fransa'dan Arnavutluk'a uzanan geniş bir hatta yükseliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Türkiye için 18-24 Kasım dönemini kapsayan gün gün tahminini paylaştı.
Balkanlar'da yağış 300 milimetreyi aşabilir, İtalya'nın kuzeyinde 150 milimetre bekleniyor.
Marmara'da rüzgar saatte 80 kilometreye ulaşacak, 9 il için sarı kod verildi.
Meteoroloji'nden gün gün fırtına ve kuvvetli yağış takvimi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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