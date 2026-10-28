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Bir Sanatçı Tek Tek Elle Çizdiği Flipbook Sayfalarıyla Bir Dans Sahnesi Oluşturdu

Bir Sanatçı Tek Tek Elle Çizdiği Flipbook Sayfalarıyla Bir Dans Sahnesi Oluşturdu

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
28.10.2026 - 09:24 Son Güncelleme: 28.10.2026 - 09:51

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Birbirinden küçük farklarla çizilen sayfalar hızla çevrildiğinde gözün hareket görmesine dayanan flipbook, 1868'de patenti alınan 'kineograph' ile animasyonun en eski yöntemlerinden biri olarak biliniyor. Günümüzde dijital araçlar aynı işi saniyeler içinde yapabilse de elle çizilen sayfaların hala ayrı bir büyüsü var.

'artistry.by.shiva11' isimli kullanıcı, Ra.One filminden tanınan 'Chammak Challo' şarkısına eşlik eden bir dans animasyonunu flipbook ile hazırladı. Üzerlerine numaralar yazılmış kağıt sayfalar çevrildikçe kadın figürünün kusursuz bir biçimde dans ettiği görüldü. Ortaya çıkan çalışma izleyenleri hayran bıraktı.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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