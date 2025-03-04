onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Armasındaki Değişiklikler İngiliz Gazetesi The Sun'a Konu Oldu

Beşiktaş'ın Armasındaki Değişiklikler İngiliz Gazetesi The Sun'a Konu Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.03.2025 - 20:12

Beşiktaş'ın 122. yılına özel armasında yaptığı değişiklikler İngiliz basınında kendine yer buldu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden The Sun, sosyal medyadan siyah-beyazlı kulübün değişim duyurusunu esprili bir dille okurlarına aktardı. Beşiktaş da habere aynı şekilde cevap verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Logonun yenilendiği duyurulmuştu

Logonun yenilendiği duyurulmuştu

Beşiktaş'tan gelen açıklamada 'Şanlı armamız, kulübümüzün marka değerini daha iyi yansıtması, dijital ortamda ve baskı uygulamalarında daha belirgin hatlarla kullanılabilmesi amacıyla günümüz markalaşma standartları göz önünde bulundurularak yenilenmiştir. Yenilenen armamız, bugüne kadar kullandığımız arma ile aynı form üzerine çizildi.' denilmişti.

The Sun, "Beşiktaş'ın yeni kulüp armasındaki farklılıkları görebiliyorsanız, şahin gözlere sahipsiniz demektir." dedi

The Sun, "Beşiktaş'ın yeni kulüp armasındaki farklılıkları görebiliyorsanız, şahin gözlere sahipsiniz demektir." dedi
twitter.com

Beşiktaş'tan da yanıt geldi: "1992'de yaptığınızın aynısı. Not: Kartal gözlerimiz var." 👇

Beşiktaş'tan da yanıt geldi: "1992'de yaptığınızın aynısı. Not: Kartal gözlerimiz var." 👇
twitter.com

Peki logoda neler değişmişti?

Peki logoda neler değişmişti?

  • Arma, önceki formu korunarak güncellendi.

  • Türk bayrağı büyütüldü ve armayla daha uyumlu hale getirildi.

  • Bayraktaki kırmızı renk, resmi Türk bayrağı tonuna uygun hale getirildi.

  • Siyah kontür kalınlaştırılarak beyaz kontürle eşit hale getirildi.

  • 'BJK' harfleri aynı boyuta, '1903' rakamları ise aynı kalınlığa getirildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın