Beşiktaş'ın Armasındaki Değişiklikler İngiliz Gazetesi The Sun'a Konu Oldu
Beşiktaş'ın Armasındaki Değişiklikler İngiliz Gazetesi The Sun'a Konu Oldu
Beşiktaş'ın 122. yılına özel armasında yaptığı değişiklikler İngiliz basınında kendine yer buldu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden The Sun, sosyal medyadan siyah-beyazlı kulübün değişim duyurusunu esprili bir dille okurlarına aktardı. Beşiktaş da habere aynı şekilde cevap verdi.
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Logonun yenilendiği duyurulmuştu
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The Sun, "Beşiktaş'ın yeni kulüp armasındaki farklılıkları görebiliyorsanız, şahin gözlere sahipsiniz demektir." dedi
Beşiktaş'tan da yanıt geldi: "1992'de yaptığınızın aynısı. Not: Kartal gözlerimiz var." 👇
Peki logoda neler değişmişti?
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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