A Milli Futbol Takımımız Meksika ile ABD'de Karşı Karşıya Geliyor!
A Milli Futbol Takımımız Meksika ile ABD'de Karşı Karşıya Geliyor!
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında haziran ayında ABD'nin ev sahipliğinde Meksika ile özel bir maçta karşılaşacağını duyurdu.
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Türkiye, ABD'de iki hazırlık karşılaşmasına çıkıyor
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Meksika ile tarihteki ilk maç
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki grubu 👇
Maç tarihleri 👇
Dünya Kupası'nda Avrupa'dan 16 takım katılacak
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Açılış maçı 11 Haziran 2026'da
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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