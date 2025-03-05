A Milli Futbol Takımımız Meksika ile ABD'de Karşı Karşıya Geliyor!

Milli takım, bu maçların ikincisini 10 Haziran 2025 Salı günü TSİ 03.30'da turnuvanın ev sahiplerinden Meksika ile yapacak. Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda karşılaşacak iki ülke, tarihte ilk kez birbirlerine rakip olacak. ABD ile oynanacak ilk maçın detayları ise ilerleyen günlerde açıklanacak.