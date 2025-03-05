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A Milli Futbol Takımımız Meksika ile ABD'de Karşı Karşıya Geliyor!

A Milli Futbol Takımımız Meksika ile ABD'de Karşı Karşıya Geliyor!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.03.2025 - 09:47

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında haziran ayında ABD'nin ev sahipliğinde Meksika ile özel bir maçta karşılaşacağını duyurdu.

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Türkiye, ABD'de iki hazırlık karşılaşmasına çıkıyor

Türkiye, ABD'de iki hazırlık karşılaşmasına çıkıyor

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ay-yıldızlı ekibimiz, ABD'de iki özel maç oynayacak.

Meksika ile tarihteki ilk maç

Meksika ile tarihteki ilk maç

Milli takım, bu maçların ikincisini 10 Haziran 2025 Salı günü TSİ 03.30'da turnuvanın ev sahiplerinden Meksika ile yapacak. Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda karşılaşacak iki ülke, tarihte ilk kez birbirlerine rakip olacak. ABD ile oynanacak ilk maçın detayları ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki grubu 👇

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki grubu 👇

İspanya veya Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Gürcistan, Bulgaristan

Maç tarihleri 👇

Maç tarihleri 👇

  • 04.09.2025 - 19.00 | Gürcistan 🆚 Türkiye

  • 07.09.2025 - 21.45 | Türkiye 🆚 İspanya / Hollanda

  • 11.10.2025 - 21.45 | Bulgaristan 🆚 Türkiye

  • 14.10.2025 - 21.45 | Türkiye 🆚 Gürcistan

  • 15.11.2025 - 20.00 | Türkiye 🆚 Bulgaristan

  • 18.11.2025 - 22.45 | İspanya / Hollanda 🆚 Türkiye

Dünya Kupası'nda Avrupa'dan 16 takım katılacak

Dünya Kupası'nda Avrupa'dan 16 takım katılacak

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa'dan 16 takım yer alacak. Elemelerde grup lideri olan 12 takım doğrudan turnuvaya katılacak. Grup ikincisi 12 takım ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelen 4 takım, toplam 16 ekip olarak play-off oynayacak. Play-off'ta tek maçlı yarı final ve final aşamalarını geçen 4 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.

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Açılış maçı 11 Haziran 2026'da

Açılış maçı 11 Haziran 2026'da

Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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