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Fenerbahçe, Avrupa Ligi Son 16 Turu İlk Maçında Rangers'a 3-1 Mağlup Oldu

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Son 16 Turu İlk Maçında Rangers'a 3-1 Mağlup Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.03.2025 - 22:44

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım konumunda bulunan Fenerbahçe, turnuvanın son 16 etabı ilk maçında Rangers'a evinde mağlup oldu. Mourinho ve öğrencileri, çeyrek finale çıkma şansını zora soktu.

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Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a 3-1'lik skorla kaybetti.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a 3-1'lik skorla kaybetti.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük ikinci organizasyonunda Anderlecht'i toplamda 5-2'lik skorla geçerek adını son 16'ya yazdıran Fenerbahçe, bu etaptaki ilk maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Kadıköy'de İskoçya temsilcisi Rangers'la kozlarını paylaşan sarı-lacivertiler, rakibine 3-1 yenildi. Temsilcimizin tek golünü Djiku kaydetti. Deplasman ekibine galibiyeti getiren isimler ise Dessers ve Cerny (2) oldu.

Rangers'ın 51 ve 58'de Dessers ile bulduğu goller VAR'da incelendikten sonra ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Rövanş 13 Mart'ta.

Rövanş 13 Mart'ta.

Adını çeyrek finale yazdıracak olan ekibin belirleneceği eşleşmenin ikinci ve rövanş maçı, 13 Mart Perşembe günü oynanacak. Saat 23'te başlayacak karşılaşma yine TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler Süper Lig'de haftayı bay geçecek.

Sarı-lacivertliler Süper Lig'de haftayı bay geçecek.

Süper Lig'de 19 takım bulunması nedeniyle her hafta bir takım haftayı bay geçerken bu haftanın bay geçen takımı Fenerbahçe olacak. Lider Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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