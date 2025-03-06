Fenerbahçe, Avrupa Ligi Son 16 Turu İlk Maçında Rangers'a 3-1 Mağlup Oldu
Fenerbahçe, Avrupa Ligi Son 16 Turu İlk Maçında Rangers'a 3-1 Mağlup Oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım konumunda bulunan Fenerbahçe, turnuvanın son 16 etabı ilk maçında Rangers'a evinde mağlup oldu. Mourinho ve öğrencileri, çeyrek finale çıkma şansını zora soktu.
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Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a 3-1'lik skorla kaybetti.
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Rövanş 13 Mart'ta.
Sarı-lacivertliler Süper Lig'de haftayı bay geçecek.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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