Bafetimbi Gomis Türkiye'deki Ismarlama Kültürüne Hayret Etmiş
Bafetimbi Gomis Türkiye'deki Ismarlama Kültürüne Hayret Etmiş
Futbolculuğunun yanı sıra samimi kişiliğiyle de tanınan Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, konuk olduğu programda Türkiye'deki ısmarlama kültürü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Fransız golcü, sarı-kırmızılı forma altında top koştururken özellikle restoranlarda ve kafelerde sıkça karşılaştığı jestlere hayran kaldığını dile getirdi. Taraftarların misafirperverliği, Gomis’i en çok etkileyen detaylardan biri olmuş.
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"Ne zaman restauranta gidersem gideyim hiç hesap ödemedim." (P4 Otopark)
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Süper Lig'de gol krallığı yaşamış, Galatasaray'a şampiyonluğu getirmişti.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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