Bafetimbi Gomis Türkiye'deki Ismarlama Kültürüne Hayret Etmiş

Galatasaray'ın 2017 yazında Fransız ekibi Marsilya’dan 2,5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Bafetimbi Gomis, Igor Tudor yönetiminde harika bir sezon geçirmişti. Tudor, devre arasına gelmeden takımdan ayrılsa da Fransız golcü, 29 golle gol kralı olmuş ve takımının sezon sonunda kupaya ulaşmasında büyük bir rol oynamıştı.

Tarihler 23 Ağustos 2018’i gösterdiğinde ise takımdan ayrılmıştı. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Galatasaray’a 6 milyon euro ödeyerek tecrübeli golcüyü kadrosuna katmıştı. Suudi ekibinde dört yıl forma giydikten sonra, 2022 Ocak transfer döneminde yeniden Galatasaray’a dönmüştü. Ancak bu kez beklenen katkıyı sağlayamamış, Mauro Icardi'nin takıma katılmasıyla yedek kalınca bedelsiz olarak Japonya'ya transfer olmuştu.