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Bafetimbi Gomis Türkiye'deki Ismarlama Kültürüne Hayret Etmiş

Bafetimbi Gomis Türkiye'deki Ismarlama Kültürüne Hayret Etmiş

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.03.2025 - 20:40

Futbolculuğunun yanı sıra samimi kişiliğiyle de tanınan Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, konuk olduğu programda Türkiye'deki ısmarlama kültürü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Fransız golcü, sarı-kırmızılı forma altında top koştururken özellikle restoranlarda ve kafelerde sıkça karşılaştığı jestlere hayran kaldığını dile getirdi. Taraftarların misafirperverliği, Gomis’i en çok etkileyen detaylardan biri olmuş.

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"Ne zaman restauranta gidersem gideyim hiç hesap ödemedim." (P4 Otopark)

Süper Lig'de gol krallığı yaşamış, Galatasaray'a şampiyonluğu getirmişti.

Süper Lig'de gol krallığı yaşamış, Galatasaray'a şampiyonluğu getirmişti.

Galatasaray'ın 2017 yazında Fransız ekibi Marsilya’dan 2,5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Bafetimbi Gomis, Igor Tudor yönetiminde harika bir sezon geçirmişti. Tudor, devre arasına gelmeden takımdan ayrılsa da Fransız golcü, 29 golle gol kralı olmuş ve takımının sezon sonunda kupaya ulaşmasında büyük bir rol oynamıştı.

Tarihler 23 Ağustos 2018’i gösterdiğinde ise takımdan ayrılmıştı. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Galatasaray’a 6 milyon euro ödeyerek tecrübeli golcüyü kadrosuna katmıştı. Suudi ekibinde dört yıl forma giydikten sonra, 2022 Ocak transfer döneminde yeniden Galatasaray’a dönmüştü. Ancak bu kez beklenen katkıyı sağlayamamış, Mauro Icardi'nin takıma katılmasıyla yedek kalınca bedelsiz olarak Japonya'ya transfer olmuştu.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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