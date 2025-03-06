Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Eşleşmesine Gelen Tepkiler

Yıldızlarla dolu kadrosuyla Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Turnuvanın çeyrek finalinde eşleşen ezeli rakipler, yarı finale yükselmek için mücadele edecek. Tek maçlık eleme usulüyle Kadıköy'de 1, 2 veya 3 Nisan'da oynanacak karşılaşmanın kazananı, yarı finalde Konyaspor - İskenderunspor maçının galibiyle karşılaşacak. Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı. Rövanşta ise gol atılmamış ve iki takım da birbirine üstünlük sağlayamamıştı.