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Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Eşleşmesine Gelen Tepkiler

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Eşleşmesine Gelen Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.03.2025 - 18:32

Geçtiğimiz günlerde büyük heyecanla beklenen ancak futbolseverleri hayal kırıklığına uğratan, 0-0 sona eren Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi, uzun süre Türkiye gündemini meşgul etmişti. İki takım için bu sonucu unutturmak adına bir fırsat doğdu. Okan Buruk ve Jose Mourinho, bir kez daha karşı karşıya gelecek. Taraftarları şimdiden saran büyük heyecan, maçın atmosferini daha da ateşli hale getirdi.

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Bu sezon üçüncü kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak.

Bu sezon üçüncü kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak.

Yıldızlarla dolu kadrosuyla Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Turnuvanın çeyrek finalinde eşleşen ezeli rakipler, yarı finale yükselmek için mücadele edecek. Tek maçlık eleme usulüyle Kadıköy'de 1, 2 veya 3 Nisan'da oynanacak karşılaşmanın kazananı, yarı finalde Konyaspor - İskenderunspor maçının galibiyle karşılaşacak. Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı. Rövanşta ise gol atılmamış ve iki takım da birbirine üstünlük sağlayamamıştı.

Fenerbahçeli taraftarların eşleşemeye dair sosyal medya paylaşımları 👇

Fenerbahçeli taraftarların eşleşemeye dair sosyal medya paylaşımları 👇
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Galatasaraylı taraftarların eşleşemeye dair sosyal medya paylaşımları 👇

Galatasaraylı taraftarların eşleşemeye dair sosyal medya paylaşımları 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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