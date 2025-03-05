Jose Mourinho'nun Avrupa Futboluna Kazandırdığı Oyuncular
Jose Mourinho'nun Avrupa Futboluna Kazandırdığı Oyuncular
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Yusuf Akçiçek'e şans tanıması Türk futbolunda yeni bir tartışma başlattı. Yabancı çalıştırıcıların genç oyunculara daha çok güvendiği gündeme geldi. Peki durum gerçekten durum böyle mi? Portekizli yıldızın geçmişine kısaca bir göz atarsak evet! Gelin Mourinho ile adını tüm dünyaya duyuran isimlere bakalım.
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Ruben Loftus-Cheek
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Dominic Solanke
Obi Mikel
Mario Balotelli
Pablo Sarabia
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Rapheal Varane
Alvaro Morata
Scott McTominay
Nathan Ake
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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