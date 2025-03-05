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Jose Mourinho'nun Avrupa Futboluna Kazandırdığı Oyuncular

Jose Mourinho'nun Avrupa Futboluna Kazandırdığı Oyuncular

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.03.2025 - 15:53

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Yusuf Akçiçek'e şans tanıması Türk futbolunda yeni bir tartışma başlattı. Yabancı çalıştırıcıların genç oyunculara daha çok güvendiği gündeme geldi. Peki durum gerçekten durum böyle mi? Portekizli yıldızın geçmişine kısaca bir göz atarsak evet! Gelin Mourinho ile adını tüm dünyaya duyuran isimlere bakalım.

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Ruben Loftus-Cheek

Ruben Loftus-Cheek

Şu anda Milan formasıyla saha çıkan İngiliz orta saha, Chelsea'de oynarken 18 yaşında Şampiyonlar Ligi'ne 'merhaba' dedi.

Dominic Solanke

Dominic Solanke

27 yaşındaki İngiliz forvet, geçtiğimiz yaz Tottenham'a katıldı. İngiliz dev  Bournemouth'a 64,3 milyon euro ödeyerek yeni golcüsünü belirledi. Onu 17 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde sahaya atan isim Mourinho idi.

Obi Mikel

Obi Mikel

Nijeryalı orta saha, 19 yaşında Chelsea formasıyla Mourinho yönetiminde Şampiyonlar Ligi’nde düzenli olarak forma giydi ve zamanla takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.

Mario Balotelli

Mario Balotelli

Bir dönem Türkiye'de de izleme fırsat bulduğumuz olayların adamı İtalyan golcü de Mourinho sayesinde Şampiyonlar Ligi'yle tanıştı. Portekizli Inter'in başındayken 18 yaşındaki Balotelli'yi oyuna aldı.

Pablo Sarabia

Pablo Sarabia

2010 yılında Real Madrid altyapısından A Takım'a yükselen kanat oyuncusu, 18 yaşındayken Mourinho ile Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi.

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Rapheal Varane

Rapheal Varane

10 sezon Real Madrid forması giyen Fransız stoper, büyük başarılara imza atacağı eflatun-beyazlı kulüpte Mourinho'ya çok şey borçlu.

Alvaro Morata

Alvaro Morata

Mourinho döneminde A takıma yükselen Morata, 18 yaşında Şampiyonlar Ligi’nde forma şansı buldu.

Scott McTominay

Scott McTominay

96 doğumlu İskoç orta saha, henüz kariyerinin çok başında olduğu dönemde 20 yaşında -United kariyeri pek parlak geçmese de- Mourinho'nun takıma monte ettiği isimlerden biri oldu.

Nathan Ake

Nathan Ake

City'e transfer olarak kariyerinin zirvesine çıkan Ake, Feyenoord altyapısından Chelsea'ye gelmişti. Mourinho ile çalıştı, çok istikrarlı bir performans sergilemese de bir süre sonra kendini buldu.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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