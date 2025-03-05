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Gelirlerde Ciddi Düşüş: Young Boys'a Elenmek Galatasaray'a Pahalıya Patladı!

Gelirlerde Ciddi Düşüş: Young Boys'a Elenmek Galatasaray'a Pahalıya Patladı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.03.2025 - 13:59

Avrupa kupalarında boy göstermek dev turnuvalarda ülkemizi temsil eden takımlarımız için büyük bir gelir kaynağı. Süper Lig'in veya Türkiye Kupası'nın Avrupa'daki organizasyonlarla hem maddi hem de seyir zevki açısından rekabet edememesi kulüplere eksi olarak yansıyor. Galatasaray da bu sezon Youngs Boys'a Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenerek bunu yaşadı.

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Devler Ligi fırsatı kaçmıştı

Devler Ligi fırsatı kaçmıştı

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de zirvede tamamlayarak kupaya uzanan Galatasaray, yeni sezondaki ilk maçını Ziraat Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'a karşı yapmıştı. Sarı-kırmızılılar, derbide sahadan 5-0'lık skorla ayrılarak taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. Şok yenilgi sonrası gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrilmiş ancak bu kulvarda da beklenen gerçekleşmemişti. Play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a toplamda 4-2'lik skorla boyun eğilmiş, ciddi gelirden de olunmuştu.

Mali tablolarla kayıp ortaya çıktı

Mali tablolarla kayıp ortaya çıktı

Akşam Gazetesi'nin derlemesine göre Galatasaray, en büyük gelir düşüşünü UEFA tarafında yaşadı. 2023'e kıyasla 665 milyon TL'lik (17 milyon euro) kaybın yanı sıra sponsorluk, reklam ve isim hakkı gelirleri de yaklaşık 200 milyon TL düştü, yayın geliri de 5 milyon TL azaldı.

Satışlarda ise durum tam tersi

Satışlarda ise durum tam tersi

Mağaza satış gelirleri yükseliş göstererek kulübün en çok artış yaşadığı alanlardan biri oldu. 2023 yılında 1 milyar 336 milyon TL olan mağaza satış geliri, 2024 yılında 1 milyar 659 milyon TL’ye çıkarak 323 milyon TL’lik bir artış kaydetti.

Ayrıca, loca, VIP ve kombine gelirlerinde de artış sağlandı. 2023 yılında 1 milyar 79 milyon TL olan bu gelir, 2024 yılında 1 milyar 231 milyon TL’ye ulaşarak 152 milyon TL’lik bir yükseliş gösterdi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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