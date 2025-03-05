Gelirlerde Ciddi Düşüş: Young Boys'a Elenmek Galatasaray'a Pahalıya Patladı!
Gelirlerde Ciddi Düşüş: Young Boys'a Elenmek Galatasaray'a Pahalıya Patladı!
Avrupa kupalarında boy göstermek dev turnuvalarda ülkemizi temsil eden takımlarımız için büyük bir gelir kaynağı. Süper Lig'in veya Türkiye Kupası'nın Avrupa'daki organizasyonlarla hem maddi hem de seyir zevki açısından rekabet edememesi kulüplere eksi olarak yansıyor. Galatasaray da bu sezon Youngs Boys'a Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenerek bunu yaşadı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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