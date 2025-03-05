Gelirlerde Ciddi Düşüş: Young Boys'a Elenmek Galatasaray'a Pahalıya Patladı!

Mağaza satış gelirleri yükseliş göstererek kulübün en çok artış yaşadığı alanlardan biri oldu. 2023 yılında 1 milyar 336 milyon TL olan mağaza satış geliri, 2024 yılında 1 milyar 659 milyon TL’ye çıkarak 323 milyon TL’lik bir artış kaydetti.

Ayrıca, loca, VIP ve kombine gelirlerinde de artış sağlandı. 2023 yılında 1 milyar 79 milyon TL olan bu gelir, 2024 yılında 1 milyar 231 milyon TL’ye ulaşarak 152 milyon TL’lik bir yükseliş gösterdi.