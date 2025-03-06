Fenerbahçe ve TFF'den Art Arda Yabancı Hakem Açıklaması
Fenerbahçe ve TFF'den Art Arda Yabancı Hakem Açıklaması
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Türkiye Kupası'ndaki derbi mücadelesine dair açıklamalarda bulundu. Belgü, yabancı hakemden yana olduklarını belirtirken Otyakmaz, yerli hakeme daha sıcak olduklarını ifade etti.
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TFF: "Umarım kupadaki derbiye yabancı hakem istemezler"
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Fenerbahçe, yabancı hakemden yana olduklarını açıkladı.
Fenerbahçe ve Galatasaray, Türkiye Kupası'nda birbirlerinin rakibi olmuştu. 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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