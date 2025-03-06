Fenerbahçe ve TFF'den Art Arda Yabancı Hakem Açıklaması

Sarı-lacivertli kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü de TFF Başkanvekilinin bu sözlerinin hemen ardından kritik maçta yabancı hakem görmek istediklerini şu sözlerle ifade etti:

'Bizim duruşumuz çok net, çok belli. Yabancı hakemlerin tüm derbileri yönetmesinde büyük fayda görüyoruz. Türk sporunu hakem konularıyla iştigal etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu maçta da oynanacak derbilerde de yabancı hakemin olmasını isteriz, destekleriz'