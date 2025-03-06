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Fenerbahçe ve TFF'den Art Arda Yabancı Hakem Açıklaması

Fenerbahçe ve TFF'den Art Arda Yabancı Hakem Açıklaması

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.03.2025 - 17:36

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Türkiye Kupası'ndaki derbi mücadelesine dair açıklamalarda bulundu. Belgü, yabancı hakemden yana olduklarını belirtirken Otyakmaz, yerli hakeme daha sıcak olduklarını ifade etti.

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TFF: "Umarım kupadaki derbiye yabancı hakem istemezler"

TFF: "Umarım kupadaki derbiye yabancı hakem istemezler"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, EKOL TV'ye verdiği özel röportajda 'Umarım kupadaki derbiye yabancı hakem istemezler. Hakemlerimizin gelişimi açısından onları bu önemli maçlardan tecrübe anlamında mahrum etmek doğru değil. Hakemler sanırım gerekli dersleri çıkartıp bu maçın hakkını vereceklerdir.' dedi.

Fenerbahçe, yabancı hakemden yana olduklarını açıkladı.

Fenerbahçe, yabancı hakemden yana olduklarını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü de TFF Başkanvekilinin bu sözlerinin hemen ardından kritik maçta yabancı hakem görmek istediklerini şu sözlerle ifade etti: 

'Bizim duruşumuz çok net, çok belli. Yabancı hakemlerin tüm derbileri yönetmesinde büyük fayda görüyoruz. Türk sporunu hakem konularıyla iştigal etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu maçta da oynanacak derbilerde de yabancı hakemin olmasını isteriz, destekleriz'

Fenerbahçe ve Galatasaray, Türkiye Kupası'nda birbirlerinin rakibi olmuştu. 👇

Fenerbahçe ve Galatasaray, Türkiye Kupası'nda birbirlerinin rakibi olmuştu. 👇

Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki ezeli rakipler, Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final kurasında birbiriyle eşleşmişti. Mücadelenin tarihi 1,2 veya 3 Nisan olarak belirtilmişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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