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Amedspor Teknik Direktörü Servet Çetin'in Hakem İsyanı Eleştirilere Neden Oldu

Amedspor Teknik Direktörü Servet Çetin'in Hakem İsyanı Eleştirilere Neden Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.03.2025 - 19:47

Amedspor'un teknik direktörü Servet Çetin yabancı hakem isteğinde bulunurken yerli hakemler için skandal sözlere imza attı. Çetin'in 'bazı hakemler gerçekten dayağı hak ediyor' demesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Futbolseverler, 43 yaşındaki çalıştırıcının ceza alması gerektiğini belirtti.

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1. Lig ekiplerinden Amedspor'u çalıştıran Servet Çetin, hakem hatalarına yönelik çarpıcı ifadeler kullandı.

1. Lig ekiplerinden Amedspor'u çalıştıran Servet Çetin, hakem hatalarına yönelik çarpıcı ifadeler kullandı.

Radyospor'a konuşan 43 yaşındaki teknik adam, yabancı hakem isteğini belirtirken Türk hakemlerine yönelik akılalmaz cümleler kurdu.

"Bazı hakemler gerçekten dayağı hak ediyor." dedi.

"Bazı hakemler gerçekten dayağı hak ediyor." dedi.

'Hakem dövenleri ve şiddet uygulayanları kınıyoruz, ancak saha kenarında kendimi zor tutuyorum. İnsanların da bir sabrı var. Bazı hakemler gerçekten dayağı hak ediyor. 'Hakemler kesinlikle hiçbir şeyi hak etmiyorlar. Bu paraları hak etmiyorlar, insanların alın teriyle oynuyorlar. O yüzden inşallah bütün hakemler revize olur ve bütün maçları yabancı hakemler yönetir' 

Sözleri sosyal medyada tepki çekti. 👇

Sözleri sosyal medyada tepki çekti. 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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