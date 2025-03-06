Amedspor Teknik Direktörü Servet Çetin'in Hakem İsyanı Eleştirilere Neden Oldu
Amedspor Teknik Direktörü Servet Çetin'in Hakem İsyanı Eleştirilere Neden Oldu
Amedspor'un teknik direktörü Servet Çetin yabancı hakem isteğinde bulunurken yerli hakemler için skandal sözlere imza attı. Çetin'in 'bazı hakemler gerçekten dayağı hak ediyor' demesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Futbolseverler, 43 yaşındaki çalıştırıcının ceza alması gerektiğini belirtti.
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1. Lig ekiplerinden Amedspor'u çalıştıran Servet Çetin, hakem hatalarına yönelik çarpıcı ifadeler kullandı.
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"Bazı hakemler gerçekten dayağı hak ediyor." dedi.
Sözleri sosyal medyada tepki çekti. 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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