Amedspor Teknik Direktörü Servet Çetin'in Hakem İsyanı Eleştirilere Neden Oldu

'Hakem dövenleri ve şiddet uygulayanları kınıyoruz, ancak saha kenarında kendimi zor tutuyorum. İnsanların da bir sabrı var. Bazı hakemler gerçekten dayağı hak ediyor. 'Hakemler kesinlikle hiçbir şeyi hak etmiyorlar. Bu paraları hak etmiyorlar, insanların alın teriyle oynuyorlar. O yüzden inşallah bütün hakemler revize olur ve bütün maçları yabancı hakemler yönetir'