Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de inanılmaz bir izleyici kitlesi yakalayan Squid Game, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olmuştu. İlk iki sezonu soluksuz izlenen Güney Kore yapımı dizinin 3. sezon müjdesi de verilmişti.

Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game final sezonu tarihi belli oldu mu?