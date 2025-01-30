Squid Game 3. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak? Squid Game Final Sezonu Tarihi Belli Oldu mu?
Squid Game 3. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak? Squid Game Final Sezonu Tarihi Belli Oldu mu?
Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de inanılmaz bir izleyici kitlesi yakalayan Squid Game, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olmuştu. İlk iki sezonu soluksuz izlenen Güney Kore yapımı dizinin 3. sezon müjdesi de verilmişti.
Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game final sezonu tarihi belli oldu mu?
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Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de inanılmaz popüler olan Netflix dizisi Squid Game her bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi.
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Birinci ve ikinci sezonları soluksuz bir şekilde izlenen Güney Kore yapımı heyecan dolu anlarıyla çok beğenildi.
2. sezonda 7 bölüm yayınlanmış ve olayların devamının ise 3.sezonda geleceği duyuruldu. Dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk ise final sezonuyla ilgili izleyicilere heyecan dolu sürprizli bir sezon vadetti.
Netflix’in tüm zamanların en popüler dizisinin 3. sezonun ne zaman geleceği de büyük bir merak konusu oldu tabii.
Peki Squid Game 3. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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