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Squid Game'in 3. Sezon Tarihi Belli Oldu! Sezondan Yepyeni Fotoğraflar Paylaşıldı

Squid Game'in 3. Sezon Tarihi Belli Oldu! Sezondan Yepyeni Fotoğraflar Paylaşıldı

Squid Game
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.01.2025 - 17:32

Nerflix'in sevilen dizisi Squid Game, 2. sezonuyla yakın zamanda izleyiciyle buluşmuştu. Merak uyandıran bir sezon finaliyle karşımıza çıkan dizinin 3. sezonunun da bu yıl içinde yayınlanacağı belirtilmişti. 

Squid Game'in 3. sezon tarihi belli oldu? Gelin, Squid Game'in 3. sezonu ne zaman yayınlanacak birlikte bakalım!

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Netflix'in rekortmen dizisi Squid Game ikinci sezonuyla geçtiğimiz ay izleyiciyle buluşmuştu.

Netflix'in rekortmen dizisi Squid Game ikinci sezonuyla geçtiğimiz ay izleyiciyle buluşmuştu.

Merak uyandıran final sahnesi sebebiyle pek çok izleyiciyi kızdırsa da, üçüncü sezonun bu yıl içinde geleceği bilgisi

Merak uyandıran final sahnesi sebebiyle pek çok izleyiciyi kızdırsa da, üçüncü sezonun bu yıl içinde geleceği bilgisi

Yayın tarihi merak edilen dizinin hem üçüncü sezon tarihi belli oldu, hem de sezondan yeni fotoğraflar geldi!

Yayın tarihi merak edilen dizinin hem üçüncü sezon tarihi belli oldu, hem de sezondan yeni fotoğraflar geldi!

Dizinin üçüncü sezonu 27 Haziran 2025'te geliyor!

Dizinin üçüncü sezonu 27 Haziran 2025'te geliyor!

Bakalım final sezonunda bizi neler bekliyor?

Bakalım final sezonunda bizi neler bekliyor?
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Merakla bekliyoruz...

Merakla bekliyoruz...

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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